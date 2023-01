Stellantis: oltre 1,5 milioni di veicoli venduti negli Stati Uniti in tutto il 2022

Stellantis ha riportato nelle scorse ore vendite di 347.669 veicoli registrate nel quarto trimestre e 1.547.076 veicoli in tutto il 2022. Complessivamente, le immatricolazioni negli Stati Uniti per il quarto trimestre sono diminuite del 16% mentre i risultati dell’intero anno sono calati del 13%.

Le vendite totali di veicoli ibridi plug-in negli USA sono aumentati del 26% su base annua e del 21% nel quarto trimestre rispetto allo scorso anno. Stellantis sta preparando il terreno per un mix di vendite di veicoli elettrici negli States entro la fine di questo decennio.

Stellantis, le vendite negli Stati Uniti nel dettaglio

Stellantis: il 2022 si è concluso negli Stati Uniti con un calo del 13%

Jeff Komor, responsabile delle vendite degli Stati Uniti, ha detto che hanno assistito a una forte domanda per i PHEV di tutti i brand che compongono il gruppo, di fronte alle condizioni del mercato del settore che si sono trasmesse dal 2021 al 2022, inclusi i vincoli di produzione e l’interruzione di parti e materiali in generale, che hanno influito negativamente sulle vendite complessive

Le immatricolazioni della Jeep Wrangler 4xe sono aumentate del 46% rispetto allo scorso anno e la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe, introdotta sul mercato alla fine dello scorso anno, ha rappresentato l’11% del totale del modello.

Mentre Stellantis guarda al 2023 e naviga tra le trasformazioni del settore in atto, continuerà a lavorare a stretto contatto con i suoi clienti per soddisfare le loro richieste e le esigenze delle sue concessionarie.

La Wrangler 4xe, la prima Wrangler elettrificata, rimane il veicolo ibrido plug-in più venduto in America, con 43.176 (24%) delle vendite totali dell’iconico fuoristrada registrate nel 2022. Le vendite della versione 4xe sono cresciute del 46% anno su anno e il 22% durante il quarto trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La Grand Cherokee 4xe, che è stata messa in vendita alla fine dello scorso anno, ha rappresentato 5813 (11%) delle vendite della Grand Cherokee nel mercato statunitense nel quarto trimestre. I veicoli rappresentano l’inizio della strategia di elettrificazione del marchio americano per fornire nuovi livelli di efficienza, responsabilità ambientale, prestazioni e capacità, sia su strada che su fuoristrada.

Due dei primi SUV elettrici di nuova generazione, che verranno lanciati in Nord America – i nuovi Jeep Recon e Wagoneer (nome in codice Wagoneer S) a zero emissioni, sono stati svelati nell’ambito dell’evento 4xe Day tenutosi l’8 settembre 2022.

Le vendite della Jeep Compass sono aumentate del 14% rispetto al 2021 e del 9% nel quarto trimestre negli Stati Uniti rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. I nuovi Grand Wagoneer e Wagoneer continuano a guadagnare slancio nelle vendite con i veicoli che vendono un totale di 47.995 unità nel 2022.

Molto bene anche Dodge, Chrysler e Ram

Le immatricolazioni complessive di Dodge negli Stati Uniti nel quarto trimestre sono aumentate del 15% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. La Dodge Challenger ha mantenuto la posizione di muscle car n°1 in America per il secondo anno consecutivo.

Il brand americano ha anche visto le vendite totali negli USA del 2022 della Dodge Challenger aumentare dell’1% e della Dodge Charger del 2% rispetto all’anno precedente. Le immatricolazioni delle Challenger, Charger e Durango sono aumentate, rispettivamente, del 27%, 3% e 22% nel quarto trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Nel 2022, Dodge ha anche annunciato il Dodge Hornet – il suo primo veicolo elettrificato, sette modelli speciali della gamma Last Call delle Charger e Challenger e la Dodge Charger Daytona SRT Concept completamente elettrica.

Dodge ha ulteriormente esteso il suo dominio come brand favorito, rivendicando il primo posto tra i marchi del mercato di massa per il terzo anno consecutivo nel J.D. Power APEAL Study. Il produttore di muscle car è stato il primo tra i marchi del mercato di massa per il terzo anno consecutivo, l’unico brand nazionale a raggiungere una tale serie di successi.

Le vendite totali della Chrysler 300 negli Stati Uniti sono aumentate del 15% nel quarto trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Inoltre, la Chrysler 300C 2023, annunciata in occasione del Salone di Detroit 2022, ha registrato il tutto esaurito in 12 ore.

La Pacifica Hybrid ha rappresentato 14.392 (15%) delle vendite totali dell’iconico minivan, pari a 98.624 nel 2022. Chrysler si è classificato all’11° posto tra i marchi del mercato di massa nel J.D. Power 2022 U.S. Sales Satisfaction Index (SSI) Study e ha guadagnato 28 punti rispetto al 2021. Il concept Chrysler Airflow e un’anteprima della strategia di trasformazione del marchio americano sono stati presentati al CES 2022.

Le vendite totali di Ram negli Stati Uniti, all’interno del canale della flotta commerciale, sono aumentate del 28% rispetto al 2021. Inoltre, si è registrato un aumento del 72% delle vendite totali nel quarto trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il Ram ProMaster ha registrato le migliori vendite totali negli Stati Uniti nel quarto trimestre, con un aumento del 33% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il ProMaster City ha registrato le migliori vendite al dettaglio di sempre nel quarto trimestre, con una crescita del 102%, e le seconde migliori vendite totali del quarto trimestre negli Stati Uniti, con un aumento dell’83% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il brand di Stellantis svelerà proprio oggi il nuovo Ram 1500 Revolution 100% elettrico in occasione del CES 2023 di Las Vegas. Il Ram 1500 si è classificato al primo posto nello studio J.D. Power APEAL per il terzo anno di fila e nominato Truck of Texas per la quarta volta in cinque anni in seguito alla votazione della Texas Auto Writers Association (TAWA).