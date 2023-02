Stellantis: 2 miliardi di euro in premi ai dipendenti, 1.879 euro in Italia

Stellantis ha registrato, nel 2022, risultati da record con performance finanziarie in concreto miglioramento nonostante comunque siano calati i volumi di vendita in accordo con le incertezze del mercato derivanti anche da problematiche relative agli approvvigionamenti. Se le vendite hanno subito una flessione del 2,3%, pari a circa 6 milioni di unità vendute in meno, il fatturato del Gruppo è cresciuto con un dato a doppia cifra e una redditività di notevole interesse. Particolarmente interessante risulta anche il 41% di crescita se si guarda alle vendite globali di veicoli elettrici, rispetto a quanto registrato durante l’anno precedente per un totale di 288.000 veicoli BEV immatricolati nel 2022.

Va detto, inoltre, che Stellantis registra una crescita, con redditività da record, in tutte le Regioni. Il cosiddetto Terzo Motore costituito da Medio Oriente e Africa, Sud America, Cina, India e Asia Pacifico ha incrementato i ricavi netti per un valore pari al 34% rispetto all’anno precedente e ha più che raddoppiato il suo contributo al risultato operativo rettificato portandolo a 3,8 miliardi di euro nel 2022. Parliamo di passi in avanti, verso il raggiungimento dell’obiettivo di ottenere da questi mercati oltre il 25% dei ricavi netti globali entro il 2030, decisamente consistenti. In ogni caso si tratta solamente di una parte dell’impatto che Stellantis prevede di avere sugli ecosistemi che caratterizzeranno la mobilità del futuro.

Ottime notizie per dipendenti e azionisti di Stellantis

In accordo col corposo miglioramento in tema di performance finanziarie, Stellantis ha previsto anche una remunerazione riservata ad azionisti e soprattutto dipendenti del Gruppo. Il consiglio di amministrazione del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha infatti proposto all’assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo ordinario pari a 4,2 miliardi di euro, ovvero 1,34 euro per ogni azione, approvando anche un programma di acquisto di azioni proprio per un valore massimo fissato in 1,5 miliardi di euro. Le azioni potranno essere acquistate fino al 31 dicembre 2023 sul NYSE / Euronext Milano / Euronext Parigi.

L’opportunità di avviare questo programma di riacquisto deriva dalla importante generazione di flussi di cassa e soprattutto dalla solidità del bilancio della società. Tali prerogative permettono a Stellantis di avere a disposizione una liquidità adeguata a garantire una varietà di contesti economici e di mercato piuttosto ampia, facilitando anche il ritorno di capitale per gli azionisti del Gruppo.

Ai dipendenti del Gruppo sparsi in ogni parte del mondo andranno invece, nel complesso, oltre 2 miliardi di euro come riconoscimento del contributo fornito da questi per il raggiungimento dei risultati finanziari espressi nel 2022. Il premio ai dipendenti proposto da Stellantis sarà erogato sotto forma di bonus variabili e premi di partecipazione agli utili. Come ha ammesso il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, stiamo parlando di “200 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno che sono un riconoscimento per il contributo di tutti i dipendenti alla crescita di Stellantis in un contesto economico molto impegnativo”.

Per quanto riguarda i lavoratori italiani, il premio ammonta ad un valore medio complessivo pari a 1.879 euro ed è legato alla retribuzione contrattuale di riferimento. Di conseguenza i dipendenti di Stellantis Italia, ai quali viene applicato il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL), riceveranno tale premio in due tranches diverse distribuite nei mesi di febbraio e aprile.

La cifra complessiva comprende il bonus legato agli obiettivi di efficienza degli stabilimenti previsti sempre nel 2022 dal Contratto Collettivo di Lavoro 2019-2022 applicato in Italia, scaduto il 31 dicembre 222, e il riconoscimento straordinario di oltre 2 miliardi di euro citato in precedenza e destinato ai dipendenti di tutto il mondo legato ai risultati finanziari del 2022 grazie ai traguardi raggiunti da Stellantis sia a livello globale che locale. In particolare, ai dipendenti a cui è applicato il CCSL verrà erogato mediamente un premio pari al 6% della retribuzione, che corrisponde mediamente a 1429 euro lordi, a cui si aggiungerà il riconoscimento straordinario di 450 euro lordi, pari a circa il 2% della retribuzione media di riferimento. Si tratta quindi di una erogazione complessiva media pari all’8%.

Intanto, entro la fine del 2023, Stellantis prevede di lanciare nove veicoli elettrici per ampliare la gamma di veicoli BEV composta oggi da 23 modelli nell’ottica di guadagnare la posizione di vertice in termini di vendite messe in atto in Europa nel caso dei veicoli commerciali e la seconda piazza per le vetture destinate ai passeggeri. Allo stesso tempo, il Gruppo prevede una chiusura di 2023 ancora a doppia cifra con flussi di cassa positivi.