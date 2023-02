Stellantis: nuovi stop i due sue fabbriche

Ancora stop per alcune fabbriche di Stellantis in Spagna. A Vigo il gruppo automobilistico ha deciso di prolungare lo stop che va avanti dalla scorsa settimana. Infatti domani la fabbrica di automobili sospende l’attività sulla linea di montaggio 1, anch’essa ferma. L’azienda ha informato il comitato che persistono i problemi di approvvigionamento dei componenti (microchip). Dall’inizio dell’anno, lo stabilimento di Balaídos ha sospeso a più riprese l’attività in alcune delle sue linee di assemblaggio. Il sistema 1, che assembla SUV e berline, è il più colpito.

Nuovi stop per alcune fabbriche di Stellantis

Ricordiamo anche che lo stabilimento galiziano Stellantis ha subito una doppia crisi dalla fine del 2022. Oltre alla crisi dei chip, si sono aggiunte complicazioni alla spedizione dei veicoli, a causa della congestione dei porti di destinazione nonché della mancanza di vettori riconosciuti dal settore. Questo non è l’unico stop annunciato nelle scorse ore dal gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.

Infatti lo stabilimento Stellantis Zaragoza interromperà definitivamente uno dei turni sulla linea 1 da aprile. In questo caso dunque lo stop è definitivo. La decisione riguarderà tra i 250 e i 300 dipendenti che dovranno essere ricollocati finché perdurerà questa situazione, che in teoria potrebbe durare fino al lancio del nuovo modello, la Peugeot 208 elettrica.

Già a dicembre la dirigenza aveva comunicato alle parti sociali l’intenzione di ridurre di un turno lavorativo la linea 1 (quella che assembla C3 Aircross e Opel Crossland), ovvero sottrarre la produzione di quasi il 50 per cento. Il modo per farlo, riducendo la velocità con cui vengono prodotte le vetture, il che significherebbe doversi fermare di meno. Il motivo ancora una volta è la mancanza di semiconduttori. Tuttavia secondo i sindacati dietro a ciò si nasconde, un calo delle previsioni di vendita, oltre alla crisi dell’offerta. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Spagna per Stellantis nei prossimi giorni.