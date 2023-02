Ferrari F8 Tributo si trasforma in un’auto da rally in questo test estremo

Finora, Ferrari non ha presentato una supercar adatta per l’off-road come la Lamborghini Huracan Sterrato o la Porsche 911 Dakar. Tuttavia, lo youtuber WhistlinDiesel ha deciso di portare la sua Ferrari F8 Tributo su strade sterrate come se fosse una vettura da rally.

Nonostante sia un’auto di lusso che normalmente viene custodita in un garage, WhistlinDiesel ha voluto spingerla al massimo sullo sterrato. Nel video, si può vedere la F8 Tributo sfondare il cancello di una recinzione e guidare su strade accidentate.

Ferrari F8 Tributo da rally

Ferrari F8 Tributo: la supercar V8 ha mostrato il suo potenziale anche in off-road

Malgrado la comparsa di alcuni messaggi di errore sul cruscotto, lo youtuber ha deciso di continuare la guida poiché la supercar funzionava ancora perfettamente. La Ferrari F8 Tributo in questione è stata immatricolata nel 2020 e ha percorso solamente circa 4800 km nelle mani del suo precedente proprietario.

Inoltre, è dotata di optional costosi, che hanno portato il prezzo totale a 400.000 dollari (375.621 euro), come i cerchi Vossen e un sistema di scarico aftermarket che amplifica il suono del motore V8 biturbo da 720 CV. Alla fine del test estremo, la Ferrari è stata pulita a fondo con un’idropulitrice.

Ricordiamo che la vettura è stata presentata al Salone di Ginevra nel marzo 2019 come sostituta della 488 GTB. La F8 Tributo utilizza un motore V8 biturbo da 3.9 litri, che produce una potenza massima di 720 CV a 8000 g/min e una coppia massima di 770 Nm a 3250 g/min.

È dotata di un cambio a doppia frizione a 7 velocità e raggiunge una velocità massima di 340 km/h. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede solo 2,9 secondi mentre i 0-200 km/h vengono coperti in 7,8 secondi.

Si differenzia parecchio dalla precedente 488 GTB

Il design della F8 presenta diverse modifiche rispetto alla 488 GTB, tra cui un nuovo paraurti anteriore, un alettone posteriore ridisegnato e un motore in vista attraverso una finestra sul cofano. L’interno è stato anche riprogettato con un nuovo display del cruscotto e una plancia strumenti orientata al conducente.

È stata sviluppata con l’obiettivo di fornire un’esperienza di guida altamente coinvolgente e divertente. Il telaio è stato riprogettato per essere più rigido e leggero, con una riduzione del peso complessivo di 40 kg rispetto alla Gran Turismo Berlinetta. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti alle sospensioni e alla dinamica di guida per garantire un’esperienza di guida estremamente gratificante.

La tecnologia è anche un elemento importante nella Ferrari F8 Tributo, con un’ampia gamma di caratteristiche avanzate come il sistema di controllo della trazione elettronico (E-Diff3), il sistema di controllo della stabilità (ESC) e il sistema di controllo della dinamica laterale (Side Slip Control 6.1). Ciò consente ai piloti di sfruttare appieno le prestazioni dell’auto in modo sicuro.

È disponibile anche la versione speciale Assetto Fiorano, che è ancora più orientata alle prestazioni e all’esperienza di guida. Questa variante include un kit aerodinamico aggiuntivo, sospensioni a ghiera regolabili e una riduzione del peso di altri 30 kg rispetto al modello standard.

Una delle caratteristiche più interessanti dell’auto è il fatto che utilizza la tecnologia di sovralimentazione a doppio turbocompressore, che permette di ottenere elevate prestazioni a dispetto delle dimensioni relativamente ridotte del motore.

Infine, il design del propulsore, condiviso con la 488 Pista, è stato ulteriormente migliorato per offrire una maggiore potenza e coppia, rendendolo uno dei powertrain più potenti mai prodotti dal cavallino rampante.