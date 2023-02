Nuova guida rapida per i modelli Opel

Opel sta cambiando il formato dei suoi manuali del proprietario da cartaceo a digitale con effetto immediato. D’ora in poi, in tutte le nuove auto Opel, come Mokka, Grandland o la nuova Astra e le loro varianti elettrificate, ci sarà un libretto conciso invece di un tomo lungo centinaia di pagine, come richiesto dalla legge. La cosiddetta Quick Guide o guida rapida contiene un codice QR con il quale i clienti possono accedere in modo rapido e semplice al manuale d’uso digitale dettagliato della propria auto.

Opel introduce la guida rapida al posto dei manuali d’uso e di manutenzione

La cartella contenente i manuali per ogni modello Opel e il sistema di infotainment è già oggi realizzata in materiale ecologico. In precedenza, ciò ammontava a circa 500 pagine per auto. Il totale ora ammonta a circa 100 pagine con Quick Guide e Service booklet, un risparmio di carta dell’80 per cento. Estrapolato al veicolo e alla corrispondente produzione di manuali d’uso, il fabbisogno di stampa della sola Opel si riduce quindi di centinaia di milioni di pagine all’anno. 1

La casa tedesca non solo soddisfa il desiderio di molti clienti di avere meno carta in macchina con il nuovo formato, ma anche l’accessibilità e la gestione del manuale del proprietario diventano più pratiche grazie alla Guida rapida e al codice QR. Basta scansionare il codice e le informazioni dettagliate sono disponibili online, sempre e ovunque. Tutto funziona tramite computer, tablet o smartphone. Inoltre, il link al manuale sarà presto contenuto nell’app “myOpel”.

Inoltre, brevi video tutorial che possono essere riprodotti sullo schermo dell’infotainment in modelli come la nuova Opel Astra forniscono preziosi suggerimenti su come funzionano i singoli sistemi di assistenza alla guida. Questo rende il recupero del manuale e il noioso voltare pagina un ricordo del passato e libera spazio anche nel vano portaoggetti.