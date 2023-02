Peugeot: “La mobilità elettrica è al momento la migliore soluzione possibile”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Der Spiegel, il numero uno di Peugeot, l’amministratore delegato Linda Jackson, ha detto che al momento ritiene che le auto elettriche siano la soluzione migliore per il settore automobilistico. Il fatto che le auto elettriche siano il futuro in Europa è ora anche politicamente certo: la Commissione Ue infatti ha deciso che dal 2035 solo le auto a zero emissioni locali debbano essere l’unica soluzione nel nostro continente.

Per il CEO di Peugeot Linda Jackson la mobilità elettrica è la soluzione migliore al momento per il settore

“Se sono convinta dell’elettromobilità non è affatto rilevante. L’elettromobilità è la strada che l’Europa ha deciso di intraprendere per raggiungere gli obiettivi di CO₂. E noi dunque agiamo di conseguenza”, ha detto Jackson. Nessuno può dire se la soluzione attualmente migliore sarà ideale anche nel 2035. Forse l’unità a celle a combustibile sarebbe quindi l’alternativa migliore. “Al momento, però, la mobilità elettrica è la migliore soluzione possibile. Ne sono convinta anche io”, afferma il manager.

Secondo il capo, Peugeot non sarà completamente elettrica fino al 2030. Il capo di Stellantis Carlos Tavares ha recentemente messo in guardia contro la concorrenza dei produttori cinesi, che stanno spingendo in Europa in particolare con le auto elettriche, e ha già chiesto tariffe sui loro prodotti. “Le auto dei produttori cinesi sono davvero buone”, ha ammesso Jackson. “Li rispettiamo come nuovi, seri sfidanti”.

Tuttavia, produttori affermati come Peugeot hanno un vantaggio decisivo: “Qui abbiamo una forte identità di marca.” Peugeot è uno dei marchi su cui le persone fanno affidamento e di cui si fidano. E se qualcosa dovesse rompersi, i pezzi di ricambio sono disponibili rapidamente, perché vengono prodotti qui in loco. Questo è uno dei vantaggi dei produttori affermati in Europa.”

Jackson vede Peugeot posizionata come un “marchio di fascia alta”. Il concept Inception presentato all’inizio dell’anno dà una prospettiva sul possibile futuro dei francesi. Per quanto riguarda il concept, il capo del marchio ha sottolineato dettagli come i sedili leggeri oltre alla trazione elettrica: sostenibilità significa più del risparmio di CO₂ grazie alla trazione elettrica. I materiali dovrebbero essere sostenibili e riciclabili, e anche leggeri. Tutto ciò rende un’auto più sostenibile.

Il capo della Peugeot è critico nei confronti della continua tendenza verso SUV alti e squadrati. La sostenibilità è la chiave per il futuro e ha un impatto sulla forma. Le persone non vorrebbero più fare a meno della comodità di un SUV, della posizione di seduta più alta, del maggiore senso di sicurezza. Tuttavia, la domanda è: “Come si può combinare questo con il desiderio di costruire auto più piatte, più aerodinamiche e più leggere per sfruttare davvero i vantaggi della mobilità elettrica?” L’industria deve stabilire nuove forme di veicoli come avvenuto con la nuova recente Peugeot 408.