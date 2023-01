Tavares avvisa: “Dura battaglia con le aziende cinesi”

Secondo Carlos Tavares, CEO di Stellantis, potrebbe esserci una “terribile battaglia” con i marchi cinesi in Europa e, a meno che l’Europa non agisca e trovi un rimedio, l’industria è a rischio. Questa tendenza non sarebbe positiva per la Germania in particolare, perché l’industria automobilistica è la più grande industria di quel paese. Stellantis è convinta che il grande pericolo sia un mercato aperto in Europa.

Tavares avvisa dei pericoli per l’Europa provenienti dalla Cina

Secondo Tavares, è molto probabile che l’industria automobilistica europea si trovi di fronte alla necessità di ridurre in modo massiccio la propria capacità produttiva di fronte alla crescente concorrenza della Cina. E questo perché le aziende cinesi si stanno espandendo in Europa con veicoli che si dimostrano competitivi dal punto di vista tecnologico e sono accompagnati da una politica dei prezzi aggressiva.

“Le differenze di prezzo tra veicoli europei e cinesi sono notevoli. Se non cambia nulla nella situazione attuale, gli acquirenti europei della classe media si rivolgeranno sempre più ai modelli cinesi. Questo perché il potere d’acquisto di molti europei è diminuito notevolmente”. Le dichiarazioni di Tavares arrivano sulla scia di quegli altri attori del mercato, che ritengono imperativo sviluppare modelli elettrici piccoli e convenienti da parte delle aziende europee.

Un’altra spina nel fianco, secondo Tavares, è il regime che si applica alle emissioni in Europa. “La legislazione esistente in Europa fa sì che le auto elettriche prodotte sul suolo europeo siano circa il 40% più costose rispetto alle loro controparti prodotte in Cina”, ha affermato. Ha anche avvertito che se l’UE non cambia la situazione attuale, l’industria automobilistica europea subirà la stessa sorte dell’industria europea dei pannelli solari.

Ci sono due strade che gli europei potrebbero prendere, ha detto Tavares. “Se il mercato europeo rimane aperto (anche per la Cina), allora non abbiamo altra scelta: dobbiamo “combattere” direttamente i cinesi. E questo vale per l’intera catena del valore dell’automotive”. Una cosa del genere, ovviamente, porterebbe inevitabilmente a decisioni impopolari. Inizialmente dovrebbero esserci tagli alla produzione e le fabbriche dovrebbero essere spostate in luoghi economicamente più favorevoli.

Un’altra opzione, ha affermato Tavares, è quella di “reindustrializzare” l’Europa per riportare in vita industrie e catene di produzione perdute. Naturalmente, Tavares non ha mancato di menzionare che l’industria tedesca, in particolare, non sarebbe entusiasta di una politica commerciale che ponesse dei limiti in Cina, perché influenzerebbe direttamente le sue attività in Cina. In ogni caso, il numero uno di Stellantis ha sottolineato che se l’Ue non si attiva e il quadro attuale rimane, il settore automotive ha davanti una battaglia terribile da affrontare.