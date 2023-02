Stellantis ottimista sul futuro di Opel

Stellantis vede la sua filiale tedesca Opel come un marchio indipendente in futuro ed è fiduciosa riguardo alle sedi di Rüsselsheim ed Eisenach. “Sono soddisfatto del marchio, sono molto soddisfatto della gamma di prodotti”, ha dichiarato il capo di Stellantis Europe Uwe Hochgeschurtz ad “Automobilwoche” in un’intervista pubblicata domenica.

Il capo di Stellantis Europe Uwe Hochgeschurtz prevede un ottimo futuro per il marchio Opel che sarà di certo protagonista

“Le capacità di sviluppo sono elevate. Siamo in grado di sviluppare molti modelli di successo come Opel Corsa, Mokka o Astra“. Il centro design di Rüsselsheim è uno dei più moderni del gruppo. Anche gli impianti di assemblaggio tedeschi sono messi in sicurezza. “Abbiamo un buon utilizzo della capacità a Eisenach”. Rüsselsheim si è rafforzata con il modello compatto Astra e la DS 4.

Il capo di Stellantis in Europa incolpa i colli di bottiglia nelle consegne e la mancanza di capacità di trasporto per le perdite di quote di mercato nel 2022: “Avevamo i clienti, avevamo le auto finite, ma non ci sono arrivate”. Pertanto, Stellantis ora vuole collaborare più strettamente con le concessionarie. “A causa della mancanza di camionisti, ci sono solo capacità di trasporto limitate”, ha detto il manager. “Ecco perché abbiamo offerto ai concessionari di ritirare le auto da soli dal nostro deposito temporaneo”.

L’espansione in Cina perseguita sotto l’ex capo della Opel Michael Lohscheller non è attualmente un problema. “In America Latina, vendiamo sicuramente alcuni veicoli e continueremo ad espandere le nostre esportazioni ovunque abbia senso”, ha affermato Hochschurtz. Turchia e Nord Africa sono anche buoni mercati per Opel. “Ma il nucleo del marchio è l’Europa, inclusa Vauxhall nel Regno Unito”, ha affermato il manager di Stellantis. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi anni dal marchio tedesco di Stellantis che di certo vuole essere protagonista della scena in Europa e non solo.