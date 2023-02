Stellantis: nuovo stop ad Atessa

Il gruppo Stellantis ha comunicato un nuovo stop allo stabilimento di Atessa. La fabbrica che si trova in Abbruzzo dove lavorano circa 6 mila dipendenti si fermerà ancora una volta per tutta la prossima settimana. Lo stop è previsto da lunedì 20 febbraio fino a venerdì 24 febbraio. Ricordiamo che in questo sito produttivo viene costruito Fiat Ducato. Lo stop è causato dalla mancanza di Body Computer, una sorta di centralina di gestione che monitora e controlla i vari accessori elettronici del veicolo.

Stellantis: lo stabilimento di Atessa si ferma per tutta la prossima settimana

Ricordiamo che lo stabilimento Stellantis di Atessa già a partire dal 2021 era tornato già a 15 turni non lavorando più di sabato e di domenica proprio a causa della mancanza di componenti. Il problema però persiste e spesso lo stop alla produzione avviene anche nel corso della settimana come nel caso di quello che avverrà nei prossimi giorni. Il fermo produttivo dei prossimi giorni sarà coperto dalla cassa integrazione. Anche il reparto lastratura si ferma nel weekend con cassa integrazione ma continuerà a lavorare la prossima settimana.

Ricordiamo che gli stop sono frequenti un po’ in tutte le fabbriche di Stellantis per la mancanza di componenti ed in particolare di semiconduttori. Anche a Vigo in Spagna e a Gliwice in Polonia si sta verificando lo stesso problema che porterà ad uno stop nei prossimi giorni. Si spera naturalmente che la situazione possa migliorare già nei prossimi mesi.

Fiat Chrysler Atessa

Ricordiamo che lo scorso anno il numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares aveva anticipato che sicuramente prima della fine del 2023 la situazione non sarebbe migliorata. Vedremo come evolverà il tutto e se finalmente questo problema, che comunque affligge tutto il settore e non solo questo gruppo automobilistico, potrà essere messo alle spalle.