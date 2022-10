Stellantis: Tavares prevede che la fornitura di chip rimarrà complicata fino a fine 2023

Il capo della casa automobilistica Stellantis, Carlos Tavares, si aspetta che la filiera dei semiconduttori rimanga in una situazione complicata almeno fino alla fine del prossimo anno. Lo ha affermato in un’intervista pubblicata domenica sul quotidiano francese Le Parisien.

Carlos Tavares si aspetta che la situazione si allenti dopo, in parte perché il mercato dell’elettronica di consumo è in declino. Il CEO della casa automobilistica pensa anche che le decine di miliardi di euro investiti in Europa e negli Stati Uniti per promuovere le industrie locali di microchip aumenteranno l’offerta a lungo termine.

“Quando questi gli investimenti si concretizzeranno, ci saranno microchip, anche in sovrabbondanza”, ha detto Tavares nell’intervista. “Ma dovremo aspettare almeno tre anni”.

Le case automobilistiche stanno affrontando una carenza di microchip, dopo che l’industria dedicata ha spostato la sua attenzione sull’elettronica di consumo durante la pandemia. All’epoca, le case automobilistiche avevano abbassato i loro ordini di microchip, con potenziali clienti che non potevano recarsi nelle concessionarie, ha affermato l’amministratore delegato di Renault Luca de Meo nella stessa intervista a Le Parisien.

Il capo del gruppo Stellantis Tavares ha notato il crescente interesse dei fornitori di semiconduttori a lavorare con le case automobilistiche, poiché i prezzi dei componenti sono aumentati ed è diventato più redditizio per i fornitori spedirli all’industria automobilistica piuttosto che destinarli ad altri settori.

Vedremo dunque se le previsioni del CEO di Stellantis Carlos Tavares risulteranno essere corrette e se davvero la situazione relativa alla produzione legata alla carenza di semiconduttori andrà a migliorare a partire dalla fine del prossimo anno.

