Maserati per il momento rinuncerà alle batterie allo stato solido

Maserati per il momento farà a meno della tecnologia delle batterie allo stato solido. Questa è una delle tecnologie di cui si sta discutendo maggiormente nel mondo dei motori. Si dice infatti che essa possa rappresentare una vera e propria svolta per le auto elettriche. Questo in quanto si tratta di batterie più leggere e sicure rispetto a quelle agli ioni di litio, che durano molto di più e offrono tempi di ricarica assai migliori.

Niente batterie allo stato solido per le auto ad alte prestazioni di Maserati

Dunque nei prossimi anni molte case automobilistiche inizieranno ad usare queste batterie nelle loro auto elettriche al 100 per cento. Tuttavia questo non sarà il caso di Maserati. Come anticipato da Davide Danesin che ha guidato lo sviluppo della nuova Maserati GranTurismo, al momento queste batterie non offrono le prestazioni che le persone si aspettano da una vettura della casa automobilistica del Tridente. Infatti sebbene siano più leggere i tempi di scarica non sono abbastanza rapidi da fornire energia a tre motori in maniera veloce. Questo potrebbe pregiudicare i tempi di accelerazione delle vetture della casa italiana che dunque al momento farà a meno di questa tecnologia in attesa che in futuro la situazione non migliori.

Image by Hebi B. from Pixabay

Questo nonostante la stessa Stellantis abbia detto di credere in questa tecnologia e di voler puntare in futuro sulle batterie allo stato solido per le sue auto elettriche del futuro. Solo che a giudicare da queste parole di Davide Danesin non sarà Maserati la casa automobilistica che per prima in Stellantis adotterà questa tecnologia per le sue auto. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questa tecnologia nei prossimi anni e quale sarà la prima casa automobilistica di Stellantis ad adottarla nei prossimi anni.