Stellantis richiama 340.000 Ram per rischio incendio

Stellantis nelle scorse ore ha annunciato in Nord America il richiamo di ben 340 mila pickup Ram diesel per sostituire un connettore elettrico. Questo avviene dopo le segnalazioni di sei incendi con l’azienda che raccomanda di parcheggiare i veicoli all’esterno fino a quando non saranno effettuate le riparazioni. L’unità statunitense del gruppo automobilistico, FCA US, ha scoperto che una parte di alcuni di questi veicoli potrebbe surriscaldarsi e in rari casi potrebbe rappresentare un rischio di incendio. La casa automobilistica ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali infortuni o incidenti correlati.

Il gruppo Stellantis ha affermato che sono stati segnalati sei incendi che potrebbero essere collegati al problema. Cinque di questi sono avvenuti mentre i motori dei veicoli erano in funzione, mentre l’altro era a motore spento. La società guidata dal CEO Carlos Tavares ha affermato che il rischio è “minimo”, ma consiglia comunque ai proprietari o agli utenti dei camion di non parcheggiarli al chiuso.

Il richiamo riguarda 340 mila pickup Ram 2500 e 3500 e autocarri con cabina 3500/4500/5500 degli anni modello 2021-2023 con motori diesel Cummins da 6,7 ​​litri. Poco più di 306.000 veicoli si trovano negli Stati Uniti. Quasi 22 mila degli altri sono in Canada e quasi 13.000 al di fuori del Nord America. Stellantis inizierà a notificare i richiami ai clienti a marzo. Fino ad allora, i proprietari possono controllare il sito Web dei richiami della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) per vedere se il loro camion è coinvolto nel richiamo.

