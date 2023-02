Fiat: ecco a che punto sono i lavori per la nuova fabbrica in Algeria

Fiat entro la fine del mese prossimo dovrebbe avviare la produzione nella sua nuova fabbrica situata a Tafraoui, nella wilaya di Orano in Algeria. Nelle scorse ore il governatore della provincia, Said Saoud, ha reso noto a che punto sono i lavori per la costruzione del nuovo stabilimento, in cui la principale casa automobilistica italiana ha intenzione di produrre a regime fino a 90 mila auto all’anno.

Sono a buon punto i lavori per la costruzione della nuova fabbrica Fiat in Algeria

Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dal governatore della provincia di Orano, i lavori per la realizzazione dell’impianto hanno subito una forte accelerazione sono già ad oltre il 45 per cento. Inoltre è previsto che entro un paio di settimana la costruzione arrivi al 75 per cento. Questo significa che se tutto procederà per il verso giusto già verso la fine del mese prossimo la produzione nella fabbrica di Fiat potrebbe essere avviata.

A quanto pare in questa fabbrica saranno prodotte tre auto di Fiat. Si tratterebbe di una utilitaria, di una monovolume e di una city car. In futuro inoltre non è escluso l’ingresso di marchi diversi da Fiat ma sempre facenti parte del gruppo Stellantis. Secondo quanto dichiarato le prime auto prodotte in questa nuova fabbrica saranno disponibili per la vendita entro la fine del 2023.

Un team di esperti Fiat sta attualmente esaminando lo stato di avanzamento del progetto, ricercando e identificando potenziali fornitori e subappaltatori per la fornitura di parti allo stabilimento al fine di raggiungere gli obiettivi di integrazione locale.

Nel primo anno la produzione dovrebbe raggiungere quota 60 mila auto mentre nei prossimi anni 90 mila. Questo potrebbe essere solo il primo passo di un accordo ancora più ampio tra il governo algerino e il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares. Presto scopriremo quali auto di Fiat saranno prodotte in questa fabbrica e soprattutto dove saranno commercializzate.