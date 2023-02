Citroën C3 Aircross 2025 avvistata in Svezia sotto forma di prototipo

La Citroën C3 Aircross 2025 si è mostrata al pubblico grazie ad alcune foto spia pubblicate in rete durante i test invernali a nord della Svezia.

Il prototipo completamente camuffato ci offre una prima occhiata al design della nuova generazione, che sembra essere molto più lunga rispetto al modello attuale. Le indiscrezioni rivelano che dovrebbe avere una lunghezza di circa 4300 mm, avvicinandosi molto alla C4 e alla C5 Aircross.

Citroën C3 Aircross 2025 profilo laterale

Citroën C3 Aircross 2025: un nuovo prototipo è stato beccato in Svezia

Il muletto è interamente coperto da rivestimento mimetico, ma si possono notare dei fari anteriori sdoppiati simili a quelli della C4, delle prese d’aria più grandi e un cofano più lungo. I parafanghi squadrati sul profilo sembrano essere più pronunciati rispetto a prima e inoltre il passo è chiaramente più lungo.

Purtroppo, le nuove foto spia non ci danno alcun dettaglio dell’abitacolo della nuova Citroën C3 Aircross, ma ci aspettiamo più spazio e delle caratteristiche orientate su comfort e praticità. La vettura utilizzerà la piattaforma CMP più moderna rispetto alla PF1 di PSA presente sull’attuale modello.

Sotto il cofano della seconda generazione ci aspettiamo un nuovo motore turbo benzina mild hybrid da 1.2 litri. Infine, potremmo anche vedere la Citroën e-C3 Aircross completamente elettrica.

La Citroën C3 Aircross si propone sul mercato come un crossover compatto prodotto dal 2017. È basata sulla stessa piattaforma della C3, ma offre un’esperienza di guida più alta grazie all’ampia altezza da terra.

Il design è audace e distintivo, con una griglia anteriore larga e una linea di cintura alta che le conferisce un aspetto imponente. È disponibile in una vasta gamma di colori esterni e può essere personalizzata con una serie di inserti colorati.

Offre un abitacolo molto spazioso

All’interno, la C3 Aircross offre uno spazio accogliente e confortevole, con un layout pulito e un’ampia quantità di spazio per i passeggeri e per i bagagli. Il cruscotto presenta un display digitale e la plancia centrale è dotata di uno schermo touch per il sistema di infotainment.

Dal punto di vista delle motorizzazioni, la vettura è disponibile con una gamma di motori a benzina e diesel, tra cui il motore a tre cilindri PureTech a benzina da 1.2 litri e il motore a quattro cilindri BlueHDi diesel da 1.5 litri. Alcune versioni sono dotate di trazione integrale.

È stata progettata con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida sicura e confortevole. È dotata di una serie di funzioni di sicurezza avanzate, come il sistema di frenata automatica d’emergenza, il sistema di avviso di collisione frontale e il controllo elettronico della stabilità.

È anche molto pratica con un bagagliaio che ha una capacità di carico generosa e può essere espanso piegando i sedili posteriori. Inoltre, l’abitacolo offre molti vani portaoggetti per riporre oggetti personali e accessori.

La Citroën C3 Aircross è anche disponibile con diverse tecnologie avanzate, tra cui il sistema di infotainment Citroën Connect Nav, che offre funzionalità di navigazione satellitare e di intrattenimento. Inoltre, la vettura è dotata di connettività Bluetooth e USB, nonché di funzioni avanzate di assistenza alla guida, come il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente.