Fiat: 2 novità nel 2023? Ecco le ultime indiscrezioni

Le novità di Fiat nel 2023 potrebbero essere due. Oltre alla certezza rappresentata dalla nuova 600 il cui nome però deve ancora essere confermato, anche un altro modello potrebbe essere svelato entro fine anno. Come dicevamo agli inizi della prossima primavera arriverà la nuova 600 o come si chiamerà il B-SUV che la casa automobilistica torinese costruirà in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy insieme a Jeep Avenger e Alfa Romeo B-SUV.

Quale novità per Fiat nel 2023 oltre alla nuova 600?

La vettura sarà realizzata su piattaforma CMP, avrà una versione elettrica al 100 per cento e una mild hybrid e il suo stile ricorderà quello della nuova 500. L’auto prenderà il posto della 500X che entro fine 2025 cesserà di essere prodotta a Melfi. La sua produzione inizierà nel corso della prossima estate mentre le prime consegne dovrebbero avvenire agli inizi del prossimo autunno.

Come dicevamo poc’anzi questa però potrebbe non essere l’unica novità di Fiat per questo 2023. Infatti si stanno intensificando le voci che vorrebbero l’arrivo di un secondo modello. Del resto lo scorso anno era stato lo stesso CEO di Stellantis, Carlos Tavares a parlare di due novità per la casa italiana nel 2023.

Per quanto riguarda il secondo modello vi sono diverse ipotesi. Le più probabili sono due. La prima è che si tratti della nuova Fiat Topolino. Anche questo veicolo è stato confermato nei mesi scorsi dal CEO Francois anche se potrebbe anche avere un nome diverso. L’auto sarà prodotta a Kenitra in Marocco e sarà un quadriciclo elettrico che potrà essere guidato da 14 anni in su nello stile di Citroen AMI e di Opel Rocks-e.

Secondo altri però in realtà sarà un altro il modello che verrà svelato entro fine anno. Infatti Carlos Tavares lo scorso anno aveva parlato di due auto di segmento B. Questo significa che si potrebbe trattare di qualche anticipazione relativa alla nuova Fiat Panda. L’auto sarà presentata nel 2024 ma non possiamo escludere che il prototipo del veicolo o le prime immagini teaser possano essere anticipate circa un anno prima del suo debutto ufficiale.