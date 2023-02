Alfa Romeo GT-zero: ecco come potrebbe essere la prima supercar a zero emissioni

Alfa Romeo GT-zero è il render del designer Giampiero Sbrizzi che ha immaginato come sarà in futuro la prima super car a zero emissioni della casa automobilistica del Biscione. Le immagini che vi mostriamo sono state pubblicate su Instagram dalla pagina Car Design World. Si tratta di una creazione digitale molto ben riuscita che non a caso sta ricevendo grandi consensi tra i numerosi fan dello storico marchio milanese e non solo.

Alfa Romeo Gt-zero: ecco come sarebbe una super car del Biscione completamente elettrica

Ipotizzare l’arrivo sul mercato di una super car a zero emissioni come la Alfa Romeo Gt-zero se fino a poco tempo fa sembrava qualcosa di impossibile adesso invece sembra essere una ipotesi molto più concreta. Del resto è stato lo stesso capo di Alfa Romeo, il CEO Jean-Philippe Imparato a confermare lo scorso anno che in futuro Alfa Romeo punterà solo ed esclusivamente su auto elettriche a zero emissioni. Inoltre l’amministratore delegato del brand premium del gruppo Stellantis ha anche confermato che in futuro nella gamma di Alfa Romeo torneremo a vedere anche auto diverse da SUV e crossover come berline sedan, berline compatte, coupé e auto sportive.

Dunque anche una super car come l’immaginaria Alfa Romeo Gt-zero potrebbe in futuro diventare un progetto concreto qualora le cose per la casa automobilistica del Biscione nel frattempo saranno migliorate e non di poco.

Ricordiamo infatti che il gruppo Stellantis mira a trasformare il marchio Alfa Romeo in un brand premium globale con auto che possano fare bene in tutto il mondo e dunque una vettura di questo tipo ovviamente in edizione limitatissima ad un prezzo esorbitante potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta di una gamma che nei prossimi anni sarà completamente rinnovata. Vedremo dunque che novità arriveranno in futuro dal Biscione.