Ferrari SF-23: in attesa del debutto di domani prime foto “coperte”

La Ferrari si scalda per la presentazione della sua nuova monoposto Ferrari SF-23 con tre foto coperte da un telo rosso della nuova vettura. La Scuderia svelerà la sua vettura per questa stagione di F1 martedì, con un evento dal vivo per la prima volta dal 2020, quando l’auto fu presentata poco prima della pandemia.

Fotografata sotto ad un telo la nuova Ferrari SF-23

La Ferrari ha utilizzato la sua applicazione mobile per attirare l’attenzione dei suoi follower con tre foto della sua vettura. Ovviamente la nuova Ferrari SF-23 è apparsa nascosta da una coperta rossa con il logo della Scuderia. Queste immagini arrivano a meno di 24 ore dall’evento di presentazione ufficiale della SF-23, che avverrà con un evento fisico, per la prima volta dalla SF1000 del 2020, un mese prima che il covid-19 colpisse il mondo.

Negli ultimi due anni la Ferrari ha optato per le presentazioni virtuali, poiché sia ​​nel 2021 -con la presenza del pubblico vietata- che nel 2022 -a causa della variante omicron-, il covid-19 era ancora una minaccia a poche settimane dal viaggio alle prove di preseason. Certo, quest’anno, con la pandemia meno preoccupante, torneranno all’evento fisico e il giorno dopo la Ferrari SF-23 farà i suoi primi giri con un ‘filming day’ a Fiorano.

Come al solito, l’abbigliamento dei piloti è solitamente un indizio per vedere il design dell’auto. Carlos Sainz e Charles Leclerc indosseranno ancora una volta magliette rosse con tocchi di nero, che rimarranno dopo il 2022. Lo spagnolo e il monegasco avranno rispettivamente tocchi di giallo e bianco anche nella forma delle bandiere dei loro paesi, come abbiamo visto negli outfit della scorsa stagione.

La Ferrari SF-23 sarà la prima vettura di Frédéric Vasseur alla guida del team Ferrari. Il francese è la principale novità all’interno della Scuderia, dopo aver scelto di mantenere la coppia di piloti titolari come riserve. La parte dirigenziale è stata nell’occhio del ciclone durante l’era Mattia Binotto e a Maranello confidano che un cambiamento darà loro quella ventata di aria fresca per raggiungere la vetta.