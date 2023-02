Alfa Romeo C43: primo filming day concluso con soddisfazione e fondo standard

Oggi il team del Biscione ha condotto a Barcellona, per un primo filming day, la nuova Alfa Romeo C43; un’occasione necessaria per praticare una ventina di giri presso il tracciato del Montmelò, a Barcellona. La nuova monoposto, con i colori Alfa Romeo, è stata guidata in pista da Valtteri Bottas seguito nel pomeriggio da Guanyu Zhou. I piloti ufficiali del Biscione, al suo ultimo appuntamento collaborativo con Sauber nel Circus, hanno quindi preso confidenza con i cinematismi che caratterizzano la nuova Alfa Romeo C43 sebbene non si possa indicare un vero e proprio bilancio da questo primissimo approccio alla pista.

In ogni caso il filming day di oggi ha potuto rappresentare un vero e proprio shakedowm che si completerà domani con un secondo filming day che, accanto a Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, porterà in pista il terzo pilota Théo Pourchaire. Nonostante siano queste le prerogative al centro del debutto in pista della nuova Alfa Romeo C43, sembra che i giudizi al termine della breve giornata di test abbiano prodotto riscontri piuttosto positivi. Al Montmelò il team italo elvetico ha portato una monoposto dotata di un fondo semplificato, differente da quello utilizzato per le immagini diramate in sede di presentazione che era dotato di sette generatori di vortice applicati alle estremità del marciapiede nell’area sottostante alle nuove pance.

C’è una moderata soddisfazione al termine di questo primo shakedown della nuova Alfa Romeo C43

Ad assistere allo shakedown della nuova Alfa Romeo C43 c’era il direttore tecnico dell’Alfa Romeo F1 Team Stake, Jan Monchaux, che ha anche supervisionato lo sviluppo e la progettazione della nuova monoposto. Chiaramente il filming day è stato sfruttato per garantire il corretto funzionamento dei sistemi e per mettere a punto i necessari controlli di routine nell’attesa dei primi test pre stagionali del Bahrain in programma già a fine mese.

Proprio Monchaux ha ammesso che il breve test è risultato necessario per garantire “che tutto fosse a posto”; allo stesso tempo ha anche ringraziato chi ha lavorato sulla nuova C43 e anche “i nostri partner, come Ferrari, per averci portato fin qui”. Tuttavia, dalle poche immagini diramate e da qualche video diffuso dal team italo elvetico è emerso che l’Alfa Romeo C43 apparsa a Barcellona disponeva di un fondo semplificato, ovvero privo delle nove alette utili a garantire la minigonna pneumatica per una migliore gestione dei tubi venturi.

Alfa Romeo rimarrà a Barcellona dal momento che domani sarà realizzato un nuovo filming day, permettendo quindi alla nuova Alfa Romeo C43 di proseguire col percorso di avvicinamento ai test pre stagionali del Bahrain e ad una stagione carica di interessanti aspettative.