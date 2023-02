Alfa Romeo C43 compie il suo Shakedown a Barcellona

Unico team ad aver effettivamente presentato la sua vettura per la stagione 2023, la C43, Alfa Romeo si è spostata nei pressi di Barcellona per effettuare il primo test in pista. Nel menù del giorno, il primo run dell’anno per la nuova monoposto del team italiano con Valtteri Bottas alla guida questo venerdì mattina. Dopo aver alzato il velo sulla C43 nelle sue officine all’inizio di questa settimana, Alfa Romeo si è diretta in Catalogna per lo Shakedown della sua nuova vettura.

Come promemoria, questo debutto ha alcuni vincoli poiché il team non può eseguire test liberamente. Il regolamento, infatti, prevede che questo tipo di test non possa superare i 100 chilometri. Questa breve sessione consentirà ad Alfa Romeo di verificare che tutte le procedure funzionino perfettamente nella sua nuova C43.

Il team ha fornito un breve video sui social media, con la nuova C43 che sembra essere leggermente diversa nel design da quella rivelata. Sia Bottas che Zhou condivideranno i compiti di guida per i 100 km in cui avranno una prima sensazione della vettura e che consentiranno agli ingegneri di condurre i controlli del sistema.

La scuderia italo-svizzera è stata la prima a far debuttare la propria vettura su un circuito, anche se presto lo faranno anche altri. Infatti, sia la Ferrari che la Mercedes hanno già confermato che sfileranno con le loro nuove SF-23 e W14 rispettivamente a Maranello e Silverstone lo stesso giorno della loro presentazione, rispettivamente il 14 e 15 febbraio. Ma per ora Valtteri Bottas e Guanyu Zhou sono gli unici piloti che possono dire di sapere già cosa si prova a guidare una vettura 2023 sull’asfalto di un circuito.