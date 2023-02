Stellantis: ennesimo stop a Cassino

Arrivano brutte notizie per lo stabilimento Stellantis di Cassino. La fabbrica in cui vengono prodotte la berlina Alfa Romeo Giulia e i SUV Alfa Romeo Stelvio e Maserati Grecale annuncia un nuovo stop alla produzione. La direzione della fabbrica ha fatto sapere ai propri dipendenti che a causa della mancanza di componenti domani lo stabilimento rimarrà chiuso. Dunque week end lungo per i lavoratori del sito produttivo che si trova a Piedimonte San Germano. Si tratta del 12 esimo giorno di stop da inizio anno.

Domani ancora stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Cassino

Anche lunedì 13 la fabbrica di Stellantis a Cassino rimarrà chiusa e dunque i lavori di produzione di Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Maserati Grecale riprenderanno martedì 14 febbraio. Gli operai del reparto lastratura e verniciatura rientreranno un giorno dopo e cioè mercoledì 15 febbraio. In totale i giorni di stop da questo inizio di 2023 nella fabbrica del gruppo automobilistico sono stati i seguenti: il: 2,3,4,5,9, 16, 20, 27 e 30 gennaio, il 6, 10 e 13 febbraio.

Si spera ovviamente che la situazione possa migliorare già a partire dalle prossime settimane anche se a quanto pare non è ancora vicina la fine della crisi relativa alla mancanza di componenti ed in particolare di semiconduttori. Ricordiamo che Cassino anche in futuro continuerà ad avere un ruolo centrale per Stellantis ed in particolare per il marchio Alfa Romeo.

Proprio qui saranno prodotte le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio che arriveranno rispettivamente nel 2025 e nel 2026 e che saranno totalmente elettriche. Poi in futuro non si esclude l’arrivo anche di qualche altro modello con l’obiettivo di tornare alla piena capacità produttiva cosa che non accade ormai da molto tempo a Piedimonte San Germano. Vedremo che novità arriveranno in futuro da questo impianto.