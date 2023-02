Stellantis Brand House: a Milano nasce il primo grande dealer italiano

Nasce sabato 11 febbraio, a Milano – in via Gattamelata 41, la Stellantis Brand House. Si tratta del primo dealer italiano di proprietà del gruppo automobilistico italo-francese che raggruppa nella stessa realtà commerciale gli showroom di vendita di nove marchi – Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot, oltre che Fiat Professional e Spoticar.

Sono inoltre disponibili tutti i servizi utili per una perfetta mobilità: dalle soluzioni finanziarie pensate per ogni singola esigenza al noleggio a breve e lungo termine, dall’assistenza e manutenzione alla vendita di ricambi originali ed equivalenti.

Stellantis Brand House: l’inaugurazione è prevista per sabato 11 febbraio a Milano

La Stellantis Brand House di Milano fa parte di Stellantis &You Sales and Service Italia, l’organizzazione in cui sono confluite, con la fusione tra PSA e FCA, le divisioni retail dei rispettivi colossi.

Con un totale di 13 siti e 872 collaboratori, di cui 163 consulenti di vendita, la nuova organizzazione rappresenta i brand di Stellantis e gestisce le attività di distribuzione detenute in proprio dal gruppo nel mercato italiano. Nel 2022, Stellantis &You Sales and Service Italia ha venduto 103.000 veicoli (93.000 veicoli nuovi e 10.000 usati) e completato 167.000 ore di officina.

Paolo Romano, direttore generale di Stellantis &You Sales and Service Italia, ha detto che il loro è un impegno costante nel migliorare la qualità del servizio e dare la massima attenzione a tutti i clienti che li scelgono per l’acquisto delle loro vetture. In più l’officina mette a disposizione esperti qualificati per la cura di ogni auto e per garantire il massimo della qualità e della sicurezza.

L’evento, denominato “Discover the new Star” (Scopri la nuova Stella), si svolgerà dalle 09:00 alle 19:00 e all’ingresso verrà lasciato agli ospiti una cartella con una mappa dell’intera concessionaria. In questo modo, potranno scoprire i vari showroom e divertirsi con le varie iniziative, ognuna in linea con l’immagine del brand.

Nel Fiat Showroom, gli ospiti saranno coccolati con un assaggio dei tipici cioccolatini locali; nell’Abarth Showroom si svolgerà un’attività ludica con una pista di slot car; nell’Opel Showroom sarà proposta un’experience tecnologica e divertente chiamata 360 Video Booth; nel Citroën Showroom si svolgerà un’attività con un caricaturista; nel Lancia Showroom sarà allestito un Make-Up Corner dove le clienti saranno truccate o proveranno prodotti di cosmetica; nell’Alfa Romeo Showroom ci sarà un simulatore di guida; nel DS Store ci sarà un esperto calligrafo che mostrerà e scriverà utilizzando le antiche tecniche di calligrafia; nel Jeep Showroom sarà allestito uno Sky Shot (una struttura che permette lo scatto di foto dall’alto); nel Peugeot Showroom ci sarà un’esperienza interattiva con un’intelligenza artificiale che genera immagini partendo da un semplice testo; nell’Officina sarà presente un motore d’epoca di Alfa Romeo con un meccanico esperto che ne illustrerà le caratteristiche e pillole dedicate a spiegare al cliente come si fa una diagnosi, oltre a fornire lezioni tecniche sulla vettura (quando cambiare le gomme, come controllare i livelli, etc.); e nell’area vetture usate di Spoticar sarà presente un’attività per i bambini più piccoli che si potranno divertire alla guida di due mini auto elettriche. Alla fine del test verrà consegnata una patente personalizzata.