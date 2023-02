Stellantis numerosi riconoscimenti al 19esimo premio annuale Vincentric Best Value

Arrivano ottime notizie per Stellantis dagli Stati Uniti. Infatti nelle scorse ore i veicoli dei marchi Chrysler, Dodge e Jeep hanno ottenuto numerosi riconoscimenti nella 19a edizione dei Vincentric Best Value in America Awards, annunciati martedì 7 febbraio 2023. Il marchio Dodge ha ottenuto il Vincentric Best Value in America brand award nella categoria SUV/Van, mentre la Chrysler 300 del 2023, la Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid del 2023, la Dodge Durango del 2023 e la Jeep Gladiator del 2023 si sono aggiudicate il Best Value in America vincendo nei rispettivi segmenti.

Stellantis: i suoi marchi fanno incetta di premi ai Vincentric Best Value del 2023

I Vincentric Best Value in America Awards sono onorificenze specifiche per modello che determinano il miglior valore in ogni segmento. Il valore viene determinato utilizzando un’analisi statistica che incorpora l’attuale prezzo di mercato e il costo totale di proprietà dei veicoli dell’anno modello 2023. Stellantis dunque ha fatto incetta di premi nel 2023.

Oltre al marchio Dodge che si è aggiudicato il Best Value in America nella categoria SUV/Van Brand, Stellantis registra anche la vittoria di Chrysler 300 e Chrysler Pacifica Hybrid plug-in, che hanno ottenuto gli onori di Best Value in America rispettivamente nel segmento Large Sedan e nel segmento Minivan. Per la seconda volta, Dodge Durango è stato riconosciuto come Best Value in America nel segmento dei SUV di grandi dimensioni, mentre Jeep Gladiator ha ottenuto un secondo premio consecutivo nel segmento dei pickup di piccole e medie dimensioni.

Nell’ambito del processo di premiazione, Vincentric ha anche identificato due modelli Stellantis con il costo totale di proprietà più basso della sua categoria: la Chrysler 300 (costo più basso da possedere in America: berlina grande) e la Dodge Durango (Costo più basso da possedere in America: segmento SUV di grandi dimensioni). Insomma per il gruppo Stellantis sicuramente un riconosicmento che fa estremo piacere e che arrivo in un momento molto positivo per l’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares.