Fiat Panda: un lieve aggiornamento non è da escludere

Fiat Panda nella versione attuale è presente sul mercato da molti anni ma nonostante ciò continua ad essere uno dei modelli preferiti dagli italiani come dimostrano i dati di vendita che la vedono sempre al primo posto tra i veicoli con più immatricolazioni. Non a caso Fiat ha annunciato che questa auto rimarrà sul mercato ancora a lungo. La sua produzione è stata confermata presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano almeno fino alla fine del 2026.

Prima dell’addio a fine 2026 ci sarà un piccolo aggiornamento per Fiat Panda attuale?

Questo significa che l’auto continuerà ad essere presente nella gamma di Fiat anche quando nel frattempo sarà arrivata la nuova generazione che però come vi abbiamo già scritto in altre occasioni sarà un’auto molto diversa dalla versione attuale.

Infatti la nuova Fiat Panda sarà un’auto molto probabilmente solo elettrica, con un design moderno in stile concept Centoventi, con una certa somiglianza con la futura Citroen C3 e con una lunghezza intorno ai 4 metri. Questa auto sarà prodotto in uno degli stabilimenti di Stellantis presenti nell’est dell’Europa, molto probabilmente a Kragujevac in Serbia. Il fatto che l’attuale Panda rimarrà sul mercato fino al 2026, come suggerisce Passione Auto Italiane, fa pensare che la vettura possa subire un lieve aggiornamento.

Non sappiamo se questo possa riguardare la carrozzeria, molto probabilmente si potrebbe limitare alla sola adozione del nuovo logo di Fiat. Per il resto potrebbe esserci dei miglioramenti a livello dell’abitacolo e della tecnologia con l’introduzione di un quadro strumenti digitale, dei sensori per la pioggia, della ricarica wireless per gli smartphone etc.

Al momento comunque sono solo supposizione dato che Fiat non ha comunicato nulla di ufficiale in proposito. Vedremo se nel corso dei prossimi mesi trapelerà qualche notizia in proposito a questo ultimo scorcio di carriera di Fiat Panda che tante soddisfazioni comunque ha regalato alla principale casa automobilistica italiana nell’ultimo decennio.