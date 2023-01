Nuova Fiat Panda: a che punto siamo?

Nuova Fiat Panda è uno dei modelli che nei prossimi anni saranno presentati dalla principale casa automobilistica italiana. Il suo arrivo è stato confermato dal CEO di Fiat Olivier Francois. Il debutto dovrebbe avvenire intorno alla metà del 2024. Questo modello sarà prodotto in uno degli stabilimenti di Stellantis siti nell’est Europa. Lo stabilimento selezionato per questo importante veicolo molto probabilmente è quello di Kragujevac in Serbia dove fino a pochi mesi fa veniva prodotta Fiat 500L e dove nei mesi scorsi il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha annunciato un importante investimento per la futura produzione di auto elettriche.

Nuova Fiat Panda: a breve novità importanti?

Nuova Fiat Panda sarà un modello molto diverso dall’attuale generazione. Innanzi tutto ci sarà un cambio di categoria con il passaggio dal segmento A al segmento B. Infatti la nuova vettura sarà una supermini lunga circa 4 metri con uno stile molto futuristico in parte derivato dalla concept Fiat Centoventi che la casa italiana ha mostrato per la prima volta al Salone dell’auto di Ginevra del 2019. L’auto dovrebbe essere solo elettrica anche se al momento non possiamo escludere del tutto che almeno nei primi anni la vettura possa essere offerta sul mercato anche con motori termici.

Con questa auto Fiat dovrebbe dare il via alla sua famosa rivoluzione per rendere accessibili a tutti le auto elettriche. Ricordiamo che in passato si era parlato del futuro di Fiat come di una sorta Tesla del popolo. Resta da vedere se da qui alla metà del prossimo anno Fiat riuscirà davvero a proporre un’auto elettrica a prezzi accessibili. La sfida sembra abbastanza in salita.

Per il momento non si hanno molte notizie della nuova Fiat Panda. Non ci sono stati avvistamenti del prototipo ma siamo sicuri che presto gli avvistamenti inizieranno. Con questa vettura Fiat tornerà in un segmento molto importante e cioè quello dove un tempo imperversava Fiat Punto la cui produzione è stata interrotta nel 2018. Già nel corso del 2023 dovrebbero arrivare novità importanti a proposito di questa auto destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori.