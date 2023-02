Ferrari: le super car del futuro avranno razzi come Tesla Roadster?

Ferrari ha brevettato un sistema di impulso reattivo per aumentare l’accelerazione delle sue super car. La tecnologia ricorda i motori a razzo che dovrebbero essere installati sulla Tesla Roadster di nuova generazione, come anticipato negli scorsi anni dal CEO di Tesla Elon Musk. Il brevetto è stato pubblicato dal sito The Drive. La nuova tecnologia della Ferrari accelererà i nuovi modelli del marchio. La domanda per il relativo brevetto è stata presentata nel 2019, ma solo di recente è stato aggiunto al database dei brevetti degli Stati Uniti.

Ferrari in futuro potrebbe utilizzare una delle idee di Elon Musk pensate per la Tesla Roadster di nuova generazione

La Ferrari ha descritto un concetto simile a quello che Elon Musk ha descritto a proposito della Tesla Roadster di prossima generazione. La casa automobilistica del cavallino rampante pensa di utilizzare un sistema che utilizza motori ad aria compressa per un’accelerazione più rapida. La tecnologia può essere utilizzata anche per migliorare la frenata e la manovrabilità. Per questo, le bombole con aria compressa saranno posizionate davanti, dietro e ai lati dell’auto.

Il sistema sarà in grado di rifornire i compressori utilizzando la tecnologia collegata ai freni dell’auto. Ciò renderà l’invenzione autonoma da altri componenti dell’auto. Ovviamente non è certo al 100 per cento che questa tecnologia troverà poi applicazione nelle future auto del cavallino rampante. Qualcuno ipotizza che si possa trattare di un modo di rendere ancora più veloci le future auto elettriche che inevitabilmente anche la Ferrari sarà costretta a lanciare sul mercato nei prossimi anni.

Del resto capita spesso che un brevetto anche se depositato poi non trovi spazio sul mercato. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito della casa di Maranello nel corso dei prossimi mesi e se ci saranno aggiornamenti a proposito dell’utilizzo di questa nuova e interessante tecnologia.