Citroen inizia il 2023 come leader nelle vendite di EV in Spagna

Il mese di Gennaio del 2023 si è concluso con una notizia positiva per la strategia di elettrificazione del Marchio Citroen. La casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis ha infatti iniziato il 2023 in Spagna in prima posizione nella classifica del mercato dei veicoli 100% elettrici, con il 9,8 per cento di penetrazione e 376 immatricolazioni, più del triplo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Due modelli “Made in Spain”, Citroen ë-C4 e Citroën ë-Berlingo, leader nei rispettivi segmenti, sono stati fondamentali per raggiungere questo successo. Anche per quanto riguarda i veicoli commerciali elettrici, Citroen guida il mercato dopo aver aumentato di sei volte il volume delle vendite raggiungendo una quota del 26,9 per cento.

I risultati commerciali di Citroen a gennaio sono quelli di un marchio con una gamma completa e competitiva. Complessivamente il marchio di Stellantis ha chiuso il primo mese dell’anno con 4.542 immatricolazioni, il 62 per cento in più rispetto a un anno fa, e il 6,2 per cento di penetrazione, mezzo punto in più rispetto a gennaio 2021. Per quanto riguarda il mercato dei veicoli commerciali, Citroën mantiene la seconda posizione in classifica, con 1.344 unità immatricolate e una penetrazione del 14,2 per cento: un bel balzo rispetto al 9,7 per cento che si era realizzato lo scorso anno in questo periodo.

Il modello più venduto della Marca a gennaio, la Citroen C4 ha totalizzato 1.126 immatricolazioni a gennaio, è la berlina della categoria più venduta in Spagna fino a quest’anno, con il 15,8 per cento del suo segmento. È leader anche nel mercato dei clienti privati. Da parte sua, la Citroën C5 X, con 148 immatricolazioni, è al primo posto tra le berline del segmento D. Per quanto riguarda il mercato dei quadricicli leggeri, AMI è stata leader a gennaio all’interno del mercato elettrificato.