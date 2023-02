Stellantis annuncia modifiche al simbolo azionario su Euronext

Da lunedì 13 febbraio 2023, prima dell’apertura della Borsa, cambieranno i simboli di negoziazione delle azioni ordinarie di Stellantis quotate su Euronext. Per l’ex Borsa Italiana (MTA) quotata a Milano sarà “STLAM” e per Euronext Paris, quotata a Parigi, sarà “STLAP”. Considerata la migrazione dei mercati di Borsa Italiana alla piattaforma di trading Euronext, è stato necessario creare due distinti simboli di trading in quanto ora entrambi i book saranno negoziati nello stesso ambiente. Il simbolo commerciale “STLA” sulla Borsa di New York rimane invariato.

Modifiche ai simboli azionari per Stellantis su Euronext

Nel frattempo, l’interesse degli investitori per le azioni Stellantis potrebbe aumentare in connessione con la preparazione della presentazione dei risultati per il 2022. I mercati finanziari si aspettano l’annuncio di profitti elevati, che dovrebbero avere un impatto positivo sul prezzo delle azioni. Stellantis, realtà nata dalla fusione di FCA e PSA, proprietaria di marchi come Citroën, DS Automobiles, Fiat, Chrysler, Abarth, Jeep, Peugeot e Opel, da due anni è impegnata in un processo di ristrutturazione il cui obiettivo è quello di creare una delle aziende automobilistiche più grandi e redditizie del mondo. L’anno scorso, la società ha registrato profitti record e pagato agli azionisti un dividendo di 1 euro per azione.

Anche Stellantis è alle prese con problemi, tra cui la ricostruzione della rete di vendita, problemi di approvvigionamento e logistica, nonché l’integrazione del portafoglio prodotti. In definitiva, Stellantis vuole produrre auto su quattro o cinque piattaforme e portare alla piena unificazione della produzione. Questo processo è associato alla chiusura di alcuni stabilimenti e al rebranding di altri e, in tali casi, alla riduzione dell’occupazione.Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nelle prossime ore dal gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.