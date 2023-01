Alfa Romeo GTV6 Gruppo A all’asta

Ghiotta opportunità per chi cerca un vecchio “biscione” da gara. Un’Alfa Romeo GTV6 Gruppo A del 1985 sarà battuta all’asta da Silverstone Auctions il 25 febbraio prossimo. Le offerte potranno essere fatte in sala, per telefono, in diretta online o tramite delegato. Il modello destinato a passare di mano appartiene a una famiglia di auto che si mise in luce a suon di successi di classe nell’ETC degli anni ’80. Oggi questa vettura può trovare impiego nelle gare per auto storiche, dove -per la forza dei suoi lineamenti e per lo splendore del suono liberato dal motore- ha ancora la capacità di richiamare l’attenzione del pubblico. Le sue origini risalgono a qualche decennio fa.

Nel 1981, la casa milanese prese la decisione di confrontarsi coi nuovi Campionati Turismo Nazionali e Internazionali. L’auto scelta per questa avventura fu l’Alfetta GTV, dotata di motore V6. Teatro operativo, il Gruppo A, per il quale la versione da gara era stata conformata e omologata. L’esordio in corsa avvenne all’inizio del 1982, dando subito soddisfazione agli uomini del “biscione”. Il titolo della categoria, nella seconda divisione (vetture fino a 2500 centimetri cubi), fu portato a casa per 4 anni consecutivi, a riprova dello spessore prestazionale del mezzo. Ci furono dei momenti in cui le vetture italiane furono talmente dominanti ed incisive da risultare addirittura più veloci dei bolidi di prima divisione (con cilindrata superiore ai 2500 centimetri cubi) firmati BMW, Jaguar e compagnia bella.

Il team Luigi Racing, incaricato insieme ad Imberti di concorrere alla nascita del modello, su incarico di Auto Delta, utilizzava un sistema di numerazione per le proprie vetture indicato da una targa nel vano motore con le sue iniziali: LR. Queste due lettere erano seguite da alcuni numeri. I primi due indicavano l’anno di costruzione; gli altri due il livello di avanzamento dell’esemplare nella serie produttiva. L’Alfa Romeo GTV6 Gruppo A in vendita porta il codice identificativo LR8513, quindi fu il tredicesimo pezzo realizzato e risale al 1985. In totale i modelli di questa famiglia costruiti non furono più di 20. Quello messo in vendita da Silverstone Auctions ha disputato diverse gare, mettendosi anche in evidenza nel corso degli anni.

Uno dei suoi impegni agonistici più prestigiosi fu la 24 Ore di Spa- Francorchamps del 1985, dove fu affidata alle doti di guida di Bernard de Dryver (B), François-Xavier Boucher (B) e Loudwig Boucher (B), che scesero in pista con il numero 43 e con la livrea proposta dall’esemplare in vendita. Per loro un undicesimo posto finale. Ad animare le danze del modello provvede un sonoro motore a 6 cilindri da 2.5 litri di cilindrata, che sviluppa una potenza massima di oltre 250 cavalli. Oggi questa Alfa Romeo GTV6 Gruppo A può essere utilizzata nelle gare per auto storiche. Da evidenziare come nella serie Motor Racing Legends Historic Touring Car abbia ottenuto molte vittorie di classe e si sia comportata con grande affidabilità. Ora questo esemplare del “biscione” torna in vendita. Le stime della vigilia vanno da 70 mila a 90 mila sterline, ma il prezzo di aggiudicazione potrebbe uscire fuori dall’asse economico prima esplicato. Presto sapremo come andrà a finire.

Fonte | Silverstone Auctions