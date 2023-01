Stellantis si rafforza nel digitale: nuovo servizio per i conducenti

Stellantis desidera aumentare il proprio peso specifico nel comparto del digitale, nelle sue varie forme e sfaccettature. La società diretta da Carlos Tavares prevede di crescere molto anche in tale area lungo i prossimi anni e getta delle fondamenta per realizzare un disegno più ampio.

Le tecnologie avranno sempre più un ruolo determinante nell’acquisto dei veicoli. Secondo quanto riporta il sondaggio di AutoScout24, marketplace leader nel mercato pan-europea, la principale voce valutata dai potenziali consumatori sono i sistemi di sicurezza attiva, seguiti dall’infotainment.

Insomma, l’esperienza offerta non può (o almeno non più) essere considerata accessoria. L’appetibilità di una certa vettura dipende anche da quello che sa proporre pure su tale versante. Pertanto, gli operatori del gruppo si stanno prodigando affinché Stellantis rivesta un ruolo via via di maggiore importanza nel settore.

Stellantis propone un nuovo servizio digitale su Cart: consiglierà beni e servizi agli automobilisti mentre saranno al volante

Stellantis

La nuova iniziativa lanciata da Antonio Filosa, Chief Executive Officer del conglomerato relativamente all’area del Sud America, è una feature inedita implementata sulla piattaforma Cart per il Brasile.

La scommessa imprenditoriale, lo ricordiamo, consiste in un hub di pagamento, che agevola ulteriormente le transazioni della clientela. Il progetto portato all’attenzione del pubblico prevede ora sconti agli automobilisti mediante la geolocalizzazione. Dunque, senza bisogno di download, log-in o registrazioni di carte di credito o di debito, avviene un processo innovativo.

Mentre la persona è al volante riceve offerte e indicazioni in tempo reale per ristoranti, snack bar, pizzerie, farmacie, stazioni di servizio, centri ospedalieri, istituti scolastici, nonché consigli di viaggio e turismo, tra le numerose voci considerate.

I servizi saranno offerti da Stellantis con un partner di spessore: LeCupon, una piattaforma con sconti e condizioni agevolate riguardanti oltre 25 mila brand di differenti ambiti industriali e oltre 180 mila clienti in Brasile. Con il sodalizio sottoscritto si cercherà di proporre un servizio ad hoc, cucito su misura in base alle esigenze e alle abitudini d’acquisto degli utenti.

L’idea ha un immenso potenziale per generare affari altamente profittevoli per ciascuno degli operatori coinvolti. Stando, infatti, alle rilevazioni condotte dalla società di consulenza Kantar Worldpanel, il 25 per cento della popolazione tiene d’occhio gli sconti nel momento di procedere con gli acquisti, mentre ben l’87 per cento usufruisce di dispositivi mobile per inoltrare ordini. Per l’amministratore delegato di LeCupon, Aluisio Diniz Cirino, l’intesa stipulata con Stellantis contribuirà a fare breccia in un ampio bacino di fruitori.

Fonte: Istoé Dinheiro