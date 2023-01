Stellantis: leader della produzione in Spagna nel 2022

Stellantis ha prodotto nel 2022 un totale di 851.661 veicoli in Spagna, con 16 modelli e cinque marchi. Grazie a tale risultato il conglomerato italo-francese-americano conferma di avere una straordinaria presenza pure nella penisola iberica. Nessuno è riuscito, infatti, a tenerne il passo, nemmeno le concorrenti più accreditate.

In totale, il gigante della mobilità diretto da Carlos Tavares ha costruito il 38,4 per cento del totale dei veicoli realizzati nel Paese, stando ai dati pubblicati da Anfac. La Spagna costituisce uno dei territori chiave dal punto di vista della manodopera. Il numero di esemplari elettrici uscito dalle catene di montaggio site nel territorio ha superato quota 100 mila per quanto riguarda le auto e i veicoli commerciali, pari a 112.768 unità.

Stellantis: in cima alla produzione in Spagna

La potenza industriale va a braccetto con gli ottimi numeri registrati in ottica commerciale. Difatti, gli ultimi dati riportati dalle agenzie di settore evidenziano come Stellantis abbia registrato 213.790 immatricolazioni, per una quota del 22,9 per cento. Anche qui, oltre alle autovetture, si prendono in considerazione i mezzi commerciali. Gli ottimi risultati conseguiti dipendono dall’interesse riscosso dai nove marchi presenti in Spagna, vale a dire: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot.

Il piano di rafforzamento nel Paese apre anche a ottime prospettive future. La mobilità a basse e zero emissioni recita un ruolo cruciale nelle attività portate avanti da Stellantis in Spagna. In tutte e tre le fabbriche ivi presenti sorgono mezzi a batteria. Nella fattispecie, i dipendenti di Villaverde, alle porte di Madrid, si occupano delle Citroen ë-C4 e ë-C4 X; a Saragozza sorge l’Opel Corsa; a Vigo la Peugeot e-2008 e le soluzioni dedicate ai professionisti, cioè: Citroën ë-Berlingo/ë-Berlingo Van, Fiat e-Doblò/Doblò Electric Van, Opel Combo-e Life/Combo-e Cargo e Peugeot e-Partner/e-Rifter. Numeri alla mano, si tratta di ben 12 modelli full electric.

La fabbrica di Vigo di Stellantis incide parecchio attività assolte dalla potenza automotive. Gli scorsi dodici mesi hanno confermato quanto conti nella visione societaria di rafforzamento e di consolidamento all’interno dei confini iberici. Addirittura, lo stabilimento è il numero uno su suolo spagnolo, con 404.585 esemplari fabbricati. Dell’ammontare complessivo il 14,2 per cento fa affidamento su una motorizzazione elettrica.

A trainare le performance è principalmente la Peugeot 2008. La fortunata proposta del Leone gode di successo lungo l’intero Vecchio Continente. Pertanto, si tratta di una grossa commissione quella affidata agli operatori di Vigo. Che si prendono pure carico della Fiat Doblò, compresa la variante EV.

Le competenze specifiche accumulate in merito alla transizione elettrica promettono tante soddisfazioni pure da qui ai prossimi anni. Lo sport utility del brand transalpino concentra su di sé la prevalenza dei lavori nel centro galiziano di Stellantis. Il 17,3 per cento del volume globale attiene alla e-2008, la vettura a zero emissioni maggiormente prodotta in Spagna.

Passando a Saragozza, gli addetti di Stellantis hanno “sfornato” 365.263 esemplari nel 2022. Il fiore all’occhiello è la Opel Corsa, inclusa la declinazione elettrica, un’esclusiva a livello mondiale. La e-Corsa ha avuto un peso del 15,5 per cento dell’intera famiglia.

In aggiunta, rivestono un ruolo cruciale la sorella Opel Crossland e la cugina Citroën C3 Aircross. Nell’anno da poco mandato in archivio il complesso aragonese ha, oltretutto, celebrato una grande ricorrenza: i suoi primi 40 anni di onorato servizio. I responsabili della struttura hanno comunicato l’arrivo ormai imminente di un EV dalle interpretazioni elettrificate.

Infine, soffermiamoci su Madrid, adibita alla fabbricazione delle versioni a batteria delle Citroën C4 e C4 X, che ha in esclusiva. Messe insieme tra loro, le due costituiscono il 29 per cento dell’ammontare globale realizzato nel centro, che ha chiuso a quota 81.813 unità.