Sainz prepara la stagione 2023 con 119 giri a Fiorano

Carlos Sainz è già salito su una monoposto di Formula 1 nel 2023. Il pilota della Ferrari, in piena preseason, ha svolto una giornata di test con una Ferrari SF21 sul circuito di Fiorano, nella quale ha effettuato un totale di 119 giri. La SF21 è una vettura che Carlos conosce bene, non a caso è quella utilizzata dalla scuderia di Maranello nella stagione 2021, la prima del pilota con il cavallino rampante.

A Fiorano Carlos Sainz inizia la preparazione alla stagione 2023

Ieri è stata la volta di Robert Shwartzman, che ha completato un totale di 77 giri sul tracciato italiano nonostante la pioggia e le delicate condizioni di bagnato. Oggi è subentrato Carlos Sainz e, come si evince dalle immagini caricate dalla Scuderia Ferrari sui propri social, è partito anche sul bagnato – il pneumatico Pirelli Cinturato, ancora una volta protagonista.

Il programma è iniziato alle 10:08, con la pista bagnata, e Carlos Sainz ha percorso 26 giri nella sessione mattutina. Successivamente il madrileno ha avuto il tempo di provare le gomme da asciutto, anche se alla fine è ricomparsa la pioggia e dalla Ferrari assicurano di non voler correre troppi rischi. In totale ci sono stati 119 giri per Carlos, che equivalgono a 354 chilometri. Per Sainz si tratta di un test molto importante, visto che i piloti trascorrono diversi mesi senza gareggiare in Formula 1 dalla fine di una stagione all’inizio della successiva.

L’obiettivo di questo test non è altro che quello di aiutare i piloti a recuperare sensazioni e tornare ad ‘automatizzare’ determinate azioni durante la guida di una monoposto; È anche molto utile per gli ingegneri per riprendere le loro attività. Da segnalare che due dei piloti della Ferrari Academy – Arthur Leclerc e Maya Weug – sono stati presenti in circuito per vedere dal vivo come opera un team di Formula 1.

Questo è stato il secondo dei tre giorni di test annunciati dalla Ferrari. Ieri è toccato a Robert Shwartzman, oggi è salito Carlos Sainz e domani sarà Charles Leclerc a salire sulla SF21. In un primo momento, anche Antonio Giovinazzi avrebbe avuto il suo ruolo di protagonista in questo test, ma alla fine è dovuto mancare per mettersi ai comandi della Ferrari 499P.