Citroen Oli: primo debutto in pubblico al Rétromobile Show 2023

Citroën sta assemblando una collezione di alcuni dei suoi veicoli più pionieristici per il Rétromobile Show 2023, che si terrà a Parigi a febbraio. I visitatori dello stand Citroën potranno vedere i veicoli che rappresentano i principi guida del marchio di stile audace, tecnologia e leggerezza, tra cui la concept car Citroen Oli, che farà il suo debutto pubblico dopo la sua presentazione a settembre.

Al Rétromobile Show 2023 Citroen mostrerà per la prima volta in pubblico il concept Oli e alcuni prototipi del passato

Ispirato al concept C10 di Citroën del 1956, Oli incarna la nuova direzione del design di Citroën e l’approccio innovativo al futuro della mobilità, offrendo un trasporto familiare elettrico che è conveniente, leggero, versatile e affronta le sfide della società. Incorporando materiali riciclati e riciclabili, Oli è progettato per migliorare la longevità, l’affidabilità e la convenienza, dimostrando al contempo le innovazioni di Citroën tra cui gli schienali dei sedili “a rete”, che richiedono l’80% in meno di parti rispetto ai sedili tradizionali.

Anche i pannelli del cofano, del tetto e del pavimento del bagagliaio, tutti realizzati con cartone a nido d’ape riciclato estremamente resistente, sono impressionanti in quanto possono sostenere il peso di una persona. Con questa spinta alla riduzione del peso, l’Oli pesa 1000 kg, consentendogli di raggiungere un’autonomia di 248 miglia con una batteria da 40 kWh.

Oli introduce una nuova interpretazione del caratteristico logo chevron di Citroën, oltre a un nuovo, vivido colore distintivo: l’infrarosso. Per accogliere Oli nella famiglia Citroën al Rétromobile Show 2023, sarà circondato da una serie di altri veicoli iconici che rappresentano pietre miliari nella storia di Citroën.

C4, lanciata nel 1928, ha proiettato Citroën nell’era moderna con le sue sospensioni avanzate e il suo motore innovativo. Forniva un livello di comfort raramente raggiunto su una rete di strade ancora scarsamente asfaltate.

La Traction Avant è stata la prima vettura di serie ad essere dotata di un sistema di trazione anteriore, struttura monoscocca, freni idraulici e sospensioni a quattro ruote indipendenti. Lanciata nel 1934, aveva la migliore dinamica del suo tempo – per la gioia dei suoi passeggeri – motivo per cui venne soprannominata la “Reine de la Route” (la regina della strada).

Solo Citroen avrebbe osato lanciare un concetto del genere nel 1956, caratterizzato da un’architettura così audace e compatta, così leggera, economica e tecnicamente avanzata. Ispirato alle tecniche aeronautiche navali nel suo design, il C10 attirò l’attenzione quando fu presentato per la prima volta e la sua forma gli valse l’amichevole soprannome di “goccia d’acqua”. Nel 1948, la minimalista 2CV arrivò in risposta alla forte richiesta del mercato di essere l’auto per tutti. Era facile da produrre e riparare, oltre ad essere l’auto più economica disponibile. In 75 anni si è affermata come un veicolo leggendario, incarnando la filosofia dei veicoli Citroen attraverso il suo design sorprendente e la sua versatilità.

Svelata nel 1961, Ami 6 è stata progettata per i clienti che cercano una comoda berlina lunga meno di 4 metri, con interni spaziosi e un ampio bagagliaio. La risposta di Citroen fu questo famoso veicolo con il suo rivoluzionario posteriore a forma di Z: il lunotto rovesciato liberava spazio per il bagagliaio. Mehari festeggia quest’anno il suo 55 ° compleanno. Leggero, con un corpo in plastica colorata termoformata, questo significava che poteva resistere ai graffi e ai lavaggi con getto d’acqua. Il suo tetto in tela e il parabrezza ribaltabile fanno sì che ancora oggi conquisti gli avventurieri.

CX è famoso per il suo design slanciato e altamente aerodinamico con i suoi grandi finestrini e il lunotto concavo. Nel 1974, CX era l’auto top di gamma definitiva. Nell’abitacolo, la plancia avveniristica spingeva all’estremo il design ergonomico dei comandi raggruppandoli a mezzaluna. In riconoscimento del suo successo commerciale, Citroen CX è stata votata “Auto dell’anno” nel 1975.