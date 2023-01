John Elkann: “Fiat non è stata venduta”

In Italia crescono le critiche per le azioni di Stellantis. John Elkann, presidente del gruppo Stellantis, difende l’azienda dalle accuse. Ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa, in cui ha fatto riferimento alle accuse di aver venduto il marchio italiano e di averlo messo in mani straniere. “Se confrontiamo l’azienda nel 2003 e l’azienda di oggi, vediamo che i ricavi nei soli primi nove mesi del 2022 sono passati da 22 miliardi di euro a 130 miliardi di euro. Allora c’erano 49.000 persone che producevano 22 modelli per 4 marchi, oggi ci sono 280.000 persone che producono oltre 100 modelli per 14 marchi”, ha affermato John Elkann.

John Elkann rispone alle critiche e dice che suo nonno avrebbe approvato la nascita di Stellantis

“Abbiamo rafforzato il marchio Fiat a tal punto che il prossimo anno la Fiat 500 elettrica verrà esportata anche negli USA. Abbiamo rilanciato i marchi Maserati e Alfa Romeo e stiamo rilanciando Lancia”. Elkann ha anche elogiato le altre attività dell’azienda. “Produciamo in Italia e vendiamo in tutto il mondo modelli di marchi non italiani di grande successo come Jeep”. – ha detto il presidente di Stellantis.

“Abbiamo seguito la direzione che mio nonno aveva già preso nei suoi 30 anni alla guida dell’azienda e realizzato questa visione nei due mondi in cui credeva: America e Francia. Nulla è stato venduto. Abbiamo comprato Chrysler per creare FCA. E ci siamo fusi con PSA per formare Stellantis, di cui siamo il maggiore azionista, con un sistema di gestione molto trasparente: io sono il presidente esecutivo, e al nostro fianco c’è la famiglia Peugeot, con la quale abbiamo un accordo di collaborazione. Insieme, sosteniamo un piano di sviluppo a lungo termine”. ha concluso.

John Elkann

Insomma John Elkann decide di rispondere così alle critiche per come negli ultimi anni sono state gestite le cose nel settore automobilistico dalla sua famiglia. Secondo lui dunque Gianni Agnelli avrebbe decisamente approvato la nascita di Stellantis.