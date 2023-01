Max Verstappen ha acquistato una Ferrari SF90 Stradale

La Ferrari è la squadra di maggior successo nella storia della F1. Vanta il maggior numero di campionati piloti e costruttori di tutte le squadre, ma negli ultimi tempi stanno attraversando un periodo difficile. Nonostante non vincano il campionato da 15 anni ormai, hanno una delle fanbase più appassionate in circolazione. Anche altri piloti di F1 come Lewis Hamilton hanno ripetutamente insistito su quanto ammirino le auto del cavallino rampante. Pare che anche Max Verstappen, quando non indossa la tuta Red Bull, sia un grande ammiratore della Ferrari.

Max Verstappen ha acquistato a Montecarlo una ferrari SF90 Stradale, si tratta della seconda Ferrari nella sua collezione

Max Verstappen ha già una Ferrari nel suo garage: la Monza SP2 da 1,6 milioni di euro. Tuttavia, è stato recentemente avvistato in una concessionaria a Monte Carlo, mentre provava un’altra delle auto della casa automobilistica del cavallino rampante. Questo sarà il suo secondo acquisto di una Ferrari. Questa volta Verstappen ha deciso di acquistare una Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano, che costa 480 mila euro.

Tornando alla F1 nel 2022, la Ferrari ha dato filo da torcere a Max Verstappen nelle prime gare del campionato di F1. Tuttavia, quella sfida è svanita molto rapidamente e l’olandese è andato verso la sua seconda vittoria del titolo. Inoltre non ha incontrato alcuna resistenza da parte della Mercedes, squadra che gli è stata alle calcagna per tutto il 2021.

In vista del 2023, tuttavia, la maggior parte degli esperti prevede che Mercedes e Ferrari torneranno in testa alla griglia. Inoltre, le penalità per aver superato i limiti di budget della Red Bull significano che avranno a disposizione meno tempo di sviluppo. Il 25enne spera di usare la sua esperienza per affrontare qualsiasi minaccia che Ferrari e Mercedes gli lanceranno. Nel frattempo Max Verstappen si consola con la sua nuova Ferrari SF90 Stradale assetto Fiorano.