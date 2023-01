Alfa Romeo: ha aumentato del 75,9% le vendite in Austria nel 2022

L’anno 2022 si è concluso molto felicemente per Alfa Romeo in Austria. Con 943 unità, sono stati immatricolati il ​​75,9 per cento in più di veicoli rispetto al 2021. La ragione principale di questo successo è la nuova Alfa Romeo Tonale, il primo modello del marchio disponibile sia con motore diesel che con trazione elettrificata. Dal suo lancio sul mercato a giugno, nel 2022 sono già stati immatricolati in Austria 559 veicoli, che hanno conferito al Tonale la prima posizione nel suo segmento.

Grosso aumento delle immatricolazioni per Alfa Romeo in Austria nel 2022 grazie in particolare al SUV Tonale

Con un totale di 384 immatricolazioni, i modelli Giulia e Stelvio continuano a riscuotere successo nei rispettivi segmenti. Gregory Hardouin, Manager Premium Brands Alfa Romeo & DS Automobiles in Austria, afferma: “Naturalmente, siamo molto soddisfatti del successo del nostro marchio lo scorso anno. La popolarità del Tonale in particolare dimostra che i fan del marchio italiano non solo apprezzano i nostri motori a combustione tradizionalmente potenti, ma hanno anche un atteggiamento molto positivo nei confronti dell’elettrificazione dei nostri modelli. L’introduzione del Tonale PHEV ci aiuterà quindi a convincere ancora più clienti e interessati della qualità, sportività ed eleganza dei nostri modelli”.

In termini di modelli, il lancio sul mercato dell’Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 a trazione integrale è il fulcro dell’anno 2023, appena iniziato. Il nuovo modello di punta della serie, con cui Alfa Romeo compete nel segmento di mercato più forte dei SUV compatti, apre un capitolo importante nella metamorfosi del marchio in atto. La trazione integrale di Tonale Plug-in Hybrid Q4 unisce l’elevata efficienza, riconoscibile dal consumo standard ben al di sotto dei due litri ogni 100 chilometri, alla sportività di un impianto da 206 kW (280 CV).

Grazie alla batteria da 15,5 kWh, l’autonomia puramente elettrica è di oltre 80 chilometri nel traffico cittadino, e l’autonomia totale è di circa 600 chilometri. Anche altrove, il 2023 sarà un anno ricco di eventi per la casa automobilistica milanese. La berlina Giulia e il SUV Stelvio hanno subito un restyling completo.

Inoltre, il marchio milanese, fondato nel 1910, festeggia i 100 anni del Quadrifoglio, il quadrifoglio, che tradizionalmente i modelli di produzione particolarmente sportivi portano. Oggi il quadrifoglio adorna le vetture dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN nel FIA Formula 1 World Championship.