Alfa Romeo rivela prezzi e specifiche per Tonale PHEV in UK

Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4, è arrivata anche in UK completando la gamma del modello con cui il brand ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’elettrificazione. Questa nuova versione si colloca al vertice della gamma e apre un nuovo capitolo nella metamorfosi di Alfa Romeo, in quanto coniuga massima efficienza e sportività: oltre 79 chilometri in full electric nel ciclo urbano, 372 chilometri nel ciclo totale e emissioni ridotte a 26 g/km. L’Alfa Romeo Tonale PHEV è ora disponibile per l’ordine in UK, al prezzo di £ 445 al mese su Personal Contract Purchase (PCP) per la Speciale.

Alfa Romeo Tonale PHEV è ora disponibile per l’ordine in UK

Qualità e cura dei dettagli si uniscono a caratteristiche dinamiche, mentre la tecnologia di bordo e la connettività la rendono l’Alfa Romeo più tecnologica di sempre. Lo storico logo Alfa Romeo è stato reinterpretato per evidenziare il processo di elettrificazione del marchio: l’elegante elettro-biscione posto sul lunotto posteriore sinistro spicca sul Tonale Plug-In ed è enfatizzato dal vetro privacy.

Il powertrain di Plug-in Hybrid Q4 lo rende il Tonale più efficiente della gamma, offrendo il meglio in termini di prestazioni e durata della batteria. L’avanzato sistema ibrido abbina un motore 4 cilindri MultiAir da 1,3 litri turbo da 180 CV abbinato a un cambio automatico a 6 marce per fornire trazione all’asse anteriore, con un motore elettrico in grado di erogare 90 kW di potenza massima di picco e 250 Nm di coppia all’asse posteriore.

La batteria agli ioni di litio da 306 volt e 15,5 kWh fornisce un’autonomia elettrica di oltre 49 miglia nel ciclo urbano e più di 372 miglia di autonomia totale, rendendo Tonale Plug-in Hybrid uno dei SUV ibridi plug-in più efficienti. Il nuovo propulsore ibrido riduce le emissioni di CO 2 a 29 g/km e migliora il consumo di carburante per fornire 217,3 mpg nel ciclo WLTP. Con l’obiettivo di fornire la massima efficienza, sono necessarie meno di 2,5 ore per caricare completamente la batteria da un caricabatterie da 7,4 kW.

Dotata di un sistema di trazione integrale Q4 – le ruote anteriori sono alimentate dal motore a combustione interna e le ruote posteriori sono alimentate dal motore elettrico – contribuendo a fornire l’agilità, la leggerezza e la dinamica di guida migliori della categoria.

Il suo propulsore ibrido da 280 CV garantisce un’accelerazione da zero a 100 km/h in soli 6,2 secondi e una velocità massima di 134 km/h in modalità completamente elettrica e di 205 km/h in modalità ibrida, con il sistema e-AWD che fornisce un dispiegamento istantaneo del 100% di coppia disponibile dal motore elettrico sull’asse posteriore.

L’avanzato sistema ibrido 4×4 di Tonale PHEV garantisce la massima stabilità sia in fuoristrada che su strada. Non collega fisicamente i due sistemi di propulsione, ma li coordina, rendendo il Tonale Plug-In ancora più leggero e impareggiabile nella maneggevolezza.

Su Tonale PHEV, le funzionalità del selettore di marcia Alfa DNA sono state ridisegnate per migliorarne l’efficienza e le prestazioni. È possibile gestire la trazione Q4 e i controlli elettronici, coordinare l’azione del motore e della trasmissione e modificare la sensibilità dei comandi tutto su un unico selettore.