Fiat Strada 2024: avvistata in Brasile con Firefly 1.0 (FOTO SPIA)

In certe zone del mondo i pick-up emanano un incredibile fascino. Subito verranno in mente gli Stati Uniti, come inevitabile che sia. Ma nemmeno in America Latina lasciano indifferenti, anzi. Per quanto i numeri di vendita siano inferiori rispetto ad altri territori, questa nicchia gode sempre di buona salute. Per il 2023 il gruppo Stellantis cercherà di portare avanti la tradizione con la nuova Fiat Strada, immortalata nelle ultime ore mentre sosteneva i test su strada.

Svelata dapprima in Argentina, adesso il portale Automais la ritrae mentre sfreccia in Brasile. Più esattamente è stata “colta in flagrante” a Campinas, nell’area metropolitana di San Paolo.

Fiat Strada 2024: viaggia su strade in Brasile

L’autore delle foto spia ha fornito qualche dettaglio aggiuntivo. Secondo quanto rivela, prima di avvistare le camere, la Fiat Strada procedeva a velocità modeste. Una volta resosi conto degli occhi indiscreti, ecco che il conducente ha, però, messo il piede sull’acceleratore, facendo presto perdere le sue tracce.

Dall’articolo apprendiamo come avesse una spinta maggiore rispetto alle attuali versioni 1.3 aspirate. Ergo, ci sono dei cambiamenti in vista, volti ad accontentare il pubblico esigente sul lato delle prestazioni. La vettura attualmente ordinabile – lo ricordiamo – monta un Firefly da 1.3 litri aspirato da 107 e 13,2 kgfm di coppia (equivalente a circa 130 Nm).

L’importante ingresso in listino per il Model Year 2024 sarà costituito dall’unità turbo tre cilindri da 1.0 litri, in grado di sprigionare una potenza di 130 CV e 20,4 kgfm di coppia (200 Nm). Si tratterà dell’unico pick-up di taglia small con propulsore turbo in terra carioca. Il cuore pulsante, lo stesso adottato da Pulse e Fastback, sarà utilizzato pure in futuro dai marchi del gruppo Stellantis.

Nello specifico, se ne paventa il ricorso per le Peugeot 208 e 2008, nonché per la Citroen C3 Aircross e (forse) la C3 standard. In abbinamento, la clientela avrà a disposizione esclusivamente la trasmissione automatica CVT. Le declinazioni Volcano CVT e Ranch CVT di Fiat Strada dovranno trovare la quadra, date le modifiche alla meccanica. La Volcano CVT magari manterrà pure l’opzione da 1.3 litri e cambio automatico oppure l’azienda di Olivier François la “trasferirà” a una variante di Freedom.

