Peugeot: un 2022 ricco di riconoscimenti in America Latina

Il 2022 di Peugeot in America Latina è stato sicuramente un anno da ricordare. Infatti la casa automobilistica del Leone ha concluso un anno ricco di riconoscimenti in Sud America. Il brand francese di Stellantis ha ricevuto importanti riconoscimenti nei principali mercati auto del continente, evidenziando i suoi nuovi modelli e la sua leadership nella categoria dei veicoli commerciali.

Un 2022 ricco di premi per Peugeot in Sud America

In Cile ad esempio la casa automobilistica del Leone ha trionfato nel premio “LOS MEJORES”, organizzato da MT del prestigioso quotidiano La Tercera, grazie alla sua nuova 308 che è stata scelta come vincitrice della categoria “Miglior Auto dell’Anno”, scelta dopo il voto di una giuria composta dai principali giornalisti specializzati del Paese.

Il secondo premio ottenuto è stato attraverso il portale Autocosmos, dove ancora una volta la nuova Peugeot 308 è stata selezionata tra le “15 vetture consigliate”. Sempre sul portale Autocosmos in un sondagio a cui hanno preso parte oltre 80.000 persone, e-Partner si è aggiudicato il primo posto nella categoria “Veicolo commerciale dell’anno”.

Il marchio Peugeot si è inoltre aggiudicato il riconoscimento del premio “LOS MÁS”, organizzato dal quotidiano Publimetro in collaborazione con l’Associazione Nazionale Automobilistica del Cile (ANAC), che premia le performance di vendita di tutti i marchi presenti nel Paese. Classificati nella categoria “Veicoli Commerciali” per il quarto anno consecutivo, a coronamento di una grande annata.

Anche in Argentina nel 2022 la casa francese ha ottenuto un premio con la sua 3008 Hybrid4 che è stata riconosciuta in Argentina come Migliore Auto e SUV Importati dell’anno 2022 dagli Autocosmos Awards, in cui gli stessi lettori del sito hanno votato e determinato i vincitori. Passando al Brasile, la nuova Peugeot e-2008 è stata la grande vincitrice di uno dei premi più importanti dell’industria automobilistica, vincendo il premio “Auto elettrica dell’anno 2023”, ideato da Autoesporte, da Editora Globo.

La giuria di questo premio sceglie i vincitori in base a criteri quali tecnologia, design, sicurezza, design attuale, efficienza energetica e prezzo. La Nuova e-2008 è stata premiata per il suo iconico design magnetico, l’alta tecnologia a favore della sostenibilità, l’efficienza e un pacchetto completo di articoli di serie. Il marchio del Leone è stata inoltre premiato anche con il furgone Expert. L’utility ha vinto il premio Best Resale Value 2022 dalla rivista Quatro Rodas +KBB nella categoria “Urgão Comercial Van”. Peugeot dunque chiude il 2022 con un eccellente riconoscimento da parte dei principali attori dell’industria automobilistica in tutta l’America Latina, stabilendo buoni precedenti per un 2023 ancora più impegnativo.