Lancia Ypsilon: presentata la nuova gamma, ora è più tecnologica

Lancia ha presentato la nuova gamma dell’ormai inossidabile Lancia Ypsilon, un motivo in più per praticare un upgrade in tema di connessione, tecnologia ed efficienza guardando comunque sempre allo stile e alla ricercatezza. Viene introdotto quindi così l’ultimo Model Year dell’iconica Lancia Ypsilon, prima del definitivo cambio di passo che avverrà con la presentazione della nuova generazione il prossimo anno ovvero quella che sarà anticipata da un concept presumibilmente da presentare durante la prossima primavera.

In base a quanto descritto, non è un caso che il claim scelto per la campagna pubblicitaria, con protagonista l’attrice Cristiana Capotondi, che accompagna il lancio della nuova gamma di Lancia Ypsilon sia proprio “Tech à porter. Tecnologia senza fili. Eleganza senza compromessi”. Viene raccontato in questo modo l’imprescindibile binomio fra la tecnologia e l’eleganza che ora trovano posto, ambedue, nella rinnovata gamma della Lancia Ypsilon. Al centro dello spot emerge anche la borsa “E. Marinella by Lancia” ovvero una borsa prodotta in edizione limitata nata dalla collaborazione fra due marchi molto noti nel mondo per i valori di italianità ed eleganza che hanno fatto la storia nei loro settori di riferimento. Lancia ha infatti annunciato la collaborazione con la maison E. Marinella, simbolo della tradizione sartoriale e dello stile italiano nel mondo fondata a Napoli nel 1914, da Don Eugenio Marinella.

Secondo il punto di vista del CEO di Lancia, Luca Napolitano, il 2022 del costruttore torinese è stato “un anno da record per la Lancia Ypsilon”. La piccola city car di Segmento B ha infatti fatto registrare la migliore quota di mercato di sempre ed è leader nel Segmento B di riferimento “per il quarto anno consecutivo oltre che la seconda vettura più venduta in assoluto del mercato”.

Sempre Napolitano aggiunge che “dopo quattro generazioni, più di tre milioni di unità vendute, 36 serie speciali, 38 anni di successi alle spalle, la nuova gamma Ypsilon presenta oggi la nostra fashion city car più connessa di sempre, grazie alla tecnologia wireless, con più stile, grazie alla nuova livrea Verde Rugiada e la più efficiente, grazie al risparmio fino al 25% di carburante rispetto ad un motore tradizionale”.

Con la nuova gamma, la Lancia Ypsilon è la generazione più connessa ed efficiente di sempre

La nuova gamma della Lancia Ypsilon permette di poter disporre, già di serie, di alcune tecnologie che semplificano la vita quotidiana quindi utili anche per migliorare il comfort a bordo e il piacere di guida rendendo la Ypsilon al passo con i tempi e maggiormente dedita alla contemporaneità.

La connettività a bordo della nuova gamma di Ypsilon viene introdotta mediante la radio dotata di touchscreen da 7 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Ora viene introdotta anche la possibilità di ricaricare i dispositivi mobili tramite modalità wireless, sfruttando un elemento specifico posto nei pressi della leva del cambio. Debutta inoltre anche la telecamera posteriore che permette di agevolare le manovre in fase di parcheggio.

C’è solo l’unità ibrida Firefly e il GPL

Con la nuova gamma, la Lancia Ypsilon può essere equipaggiata esclusivamente sfruttando l’unità Mild Hybrid che abbina il propulsore endotermico 1.0 Firefly a 3 cilindri da 70 cavalli ad un’unità elettrica BSG a 12 Volt con batteria al litio. Parliamo di un’eventualità molto efficiente e compatta che permette alla Ypsilon di beneficiare dei vantaggi ricadenti su un veicolo ibrido in base alle normative locali, fra cui la libertà di accesso e circolazione nelle ZTL, la riduzione dei costi di parcheggio nei centri cittadini e diverse agevolazioni fiscali.

Inoltre viene resa disponibile anche la variante GPL Ecochic, perfetta per le lunghe percorrenze. Adotta la motorizzazione GPL che permette di mettere in pratica un risparmio quantificabile in circa il 45% rispetto a un motore a benzina equivalente che corrisponde a circa 700 euro l’anno su una percorrenza tipica pari a 15.000 chilometri.

La gamma rinnovata della Lancia Ypsilon introduce nuovi colori

Alcune novità insite nella nuova gamma della Lancia Ypsilon si riscontrano anche nella disponibilità di colori utili per personalizzare la vettura. La colorazione scelta per il lancio è l’inedito Verde Rugiada che si rifà chiaramente alla natura e anche all’innovazione proposta dalla nuova caratterizzazione tecnologica della Ypsilon.

Anche all’interno dell’abitacolo c’è un nuovo rivestimento blu per la plancia e i pannelli delle portiere; qui si ritrovano anche alcuni raffinati accenni multicolore verde nel cambio, nel volante e sulle cornici del volante mentre il quadro strumenti presenta una grafica ora rinnovata. Sono nuovi pure i sedili dotati di rivestimento SEAQUAL YARN, ovvero un materiale innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo.

Si rinnova poi pure la versione Silver forte di una nuova caratterizzazione nera sulla calandra e sulle cornici del logo e del paraurti inferiore. Il frontale è completato dai DRL alogeni e lo spoiler nero, quest’ultimo di serie sull’intera gamma. Resta disponibile anche serie speciale Alberta Ferretti, ora dotata degli elementi che hanno permesso di garantire il salto tecnologico previsto con la nuova gamma della Lancia Ypsilon.

Grazie a 40.991 Lancia Ypsilon immatricolate, la city car continua a essere un’autentica dominatrice del Segmento B di riferimento confermandosi per il quarto anno consecutivo la vettura più venduta della sua categoria e seconda vettura più venduta in Italia con una quota del 15,3% che è anche la migliore di sempre con una crescita di oltre un punto percentuale rispetto al 2021. In questo modo Lancia ha raggiunto una quota di mercato del 3,1%, in crescita di +0,1 punti percentuali rispetto al 2021.

Ecco i prezzi che caratterizzano la nuova gamma della Lancia Ypsilon

Grazie al finanziamento proposto da FCA Bank, la nuova gamma della Lancia Ypsilon viene offerta con prezzi a partire da 13.450 euro oltre oneri finanziari (anziché 17.100 euro). Con ecobonus statale a partire da 11.450 euro e in caso di finanziamento, ecobonus statale e rottamazione la proposta del costruttore è pari a 36 rate da 129 euro, anticipo 1.802 euro e Rata Finale Residua di 7.602 euro. TAN 6,85% e TAEG 10,31%.