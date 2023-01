Lancia Delta HF Integrale Evo II: atteso all’asta l’esemplare di Mr. Bean

Rowan Atkinson, meglio conosciuto come Mr. Bean, è un grande appassionato di auto e collezionista. Se siete alla ricerca di un’auto d’epoca unica, allora non potrete perdervi l’asta di Silverstone Auctions del 25 febbraio. In questa occasione, verrà messa in vendita una Lancia Delta HF Integrale Evo II del 1993 appartenuta proprio all’attore britannico.

Questa Delta HF Integrale Evo II è un’auto davvero particolare in quanto è dipinta in un colore chiamato Lord Blue. Originariamente venduta in Giappone e poi arrivata nel Regno Unito nel 2011, ha percorso solo circa 90.000 km e dispone della guida a sinistra. Atkinson l’ha acquistata meno di due anni fa, ma ora ha deciso di metterla in vendita dopo aver percorso 3000 km.

Lancia Delta HF Integrale Evo II interni

Lancia Delta HF Integrale Evo II: il mese prossimo sarà proposto all’asta un esemplare del 1993

Non c’è dubbio che questa Lancia Delta HF Integrale Evo II sia un’occasione unica per gli appassionati di auto d’epoca. Non solo è stata posseduta da un famoso attore, ma è anche in ottime condizioni e ha una storia interessante.

L’esemplare messo in vendita dalla nota casa d’aste si presenta con una serie di miglioramenti tecnici che la rendono ancora più performante. Il motore a quattro cilindri in linea turbo da 2 litri a 16 valvole è stato dotato di un nuovo turbo Garrett e di controlli avanzati, che gli consentono di erogare 215 CV di potenza.

La vettura è stata arricchita anche esteticamente, con l’aggiunta di nuovi cerchi in lega leggera da 16”, delle modanature in tinta con la carrozzeria, un tappo del serbatoio in alluminio, un volante Momo rivestito in pelle e dei sedili Recaro con schienale alto. Silverstone Auctions dichiara che la Lancia Delta HF Integrale Evo II si presenta in ottime condizioni e si aspetta di venderla tra 65.000 e 75.000 sterline (74.161-85.571 euro).

Trazione integrale e cambio manuale a 5 marce

La Lancia Delta HF Integrale Evo II è la versione evoluta della Delta HF Integrale. Si distingue per alcune migliorie tecniche e estetiche. Come detto poco fa, la Evo II è dotata di un motore a quattro cilindri turbo da 2 litri, in grado di erogare una potenza massima di 215 CV.

La trazione è integrale mentre la trasmissione è manuale a 5 marce. È in grado di raggiungere una velocità massima di 230 km/h. La Delta HF Integrale Evo II è anche caratterizzata da un design più aggressivo rispetto alla versione precedente, con paraurti maggiorati e prese d’aria più grandi. È considerata una vera icona nella storia delle rally car e una delle più iconiche rappresentanti della tradizione sportiva di Lancia.

Ha infatti vinto il Campionato del Mondo Rally per quattro anni consecutivi dal 1987 al 1990 e ha dominato la categoria Gruppo A. È stata anche una delle ultime vetture ad essere omologate per il Gruppo A.

È ancora molto popolare tra i collezionisti e gli appassionati di auto d’epoca e il suo valore è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Gli esemplari originali in buone condizioni sono molto ricercati e possono raggiungere cifre elevate.