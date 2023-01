Stellantis si assicura la fornitura di solfato di nichel sostenibile per le batterie EV

Stellantis e Terrafame hanno annunciato oggi la firma di un accordo per la fornitura di solfato di nichel per la produzione di batterie per veicoli elettrici. Nell’ambito dell’accordo quinquennale, a partire dal 2025 l’azienda finlandese fornirà al gruppo automobilistico italo-francese il solfato di nichel.

L’accordo con Terrafame rientra nella strategia di elettrificazione di Stellantis, che consentirà di coprire una significativa parte del fabbisogno di nichel sostenibile prodotto nella regione.

Stellantis: annunciata una collaborazione con Terrafame

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha detto che questo accordo fa parte della strategia di approvvigionamento di materie prime essenziali per soddisfare le esigenze del gruppo e la produzione di pacchi batteria per EV.

Stellantis sta continuando a costruire una nuova value chain globale insieme a partner di prima categoria per sostenere la sua strategia globale e portare avanti il suo impegno a diventare il punto di riferimento nel settore nel contrasto al cambiamento climatico, con l’obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 2038, in anticipo rispetto alla concorrenza.

Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, il colosso del settore automotive ha annunciato l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 il 100% del mix di vendite con auto elettriche a batteria (BEV) in Europa e il 50% con vetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti.

Al fine di offrire ai propri clienti una mobilità pulita, sicura e accessibile, il gruppo prevede di investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell’elettrificazione e nello sviluppo software e punta ad essere il 30% più efficiente rispetto alla media del settore nel rapporto tra la spesa totale di R&S e Capex rispetto ai ricavi.

Terrafame gestisce in Finlandia uno dei più grandi impianti chimici per batterie EV del mondo. Con un processo di produzione integrato che parte dalla sua miniera e termina con i componenti chimici per batterie in un unico sito industriale, la produzione di Terrafame è completamente tracciabile. Inoltre, grazie all’esclusiva tecnologia di produzione, le emissioni di carbonio del solfato di nichel prodotto sono tra le più ridotte del settore.

Joni Lukkaroinen, CEO di Terrafame, ha dichiarato che la collaborazione con leader del settore come Stellantis rafforza la posizione di Terrafame come importante partner per la fornitura di componenti chimici per batterie per l’industria automobilistica europea.

In questo periodo così difficile si avverte una forte domanda di componenti chimici per batterie prodotte in modo sostenibile e trasparente in Europa, per l’Europa. Sono orgogliosi di contribuire a decarbonizzare la mobilità europea e a rendere più efficiente l’industria dell’auto del Vecchio Continente.