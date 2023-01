Vulcan e Stellantis studiano l’approvvigionamento di energia geotermica dell’impianto di Rüsselsheim

Stellantis e Vulcan Energy Resources Limited hanno firmato una lettera di intenti vincolante per la prima fase di un progetto per sviluppare l’uso dell’energia geotermica per decarbonizzare l’energia mix del sito industriale Stellantis a Rüsselsheim in Germania, dove vengono prodotte la DS 4 e la Opel Astra. Secondo le stime attuali, questo progetto potrebbe fornire una parte significativa del fabbisogno energetico annuale del sito già nel 2025.

Vulcan e Stellantis valuteranno diversi modelli di business, inclusa la vendita di elettricità alla rete pubblica

La prima fase, che riguarda la parte più settentrionale del settore studiato da Vulcan nella Valle dell’Alto Reno, comprenderà uno studio preliminare di fattibilità realizzato da Vulcan e focalizzato sulla realizzazione di impianti geotermici per la centrale Stellantis. Se i risultati saranno conclusivi, la fase successiva si concentrerà sulla perforazione, con ulteriori studi e sviluppi. Stellantis prevede di finanziare il 50 per cento della progettazione del progetto, che è sostenuto anche dalle autorità locali.

Stellantis e Vulcan mirano a generare e fornire alla rete elettricità pulita per uso interno ed esterno, in conformità con la legge tedesca sulle energie rinnovabili (EEG), trasferendo il calore così creato al sito di Stellantis.

“Questa partnership con Vulcan rafforza il nostro impegno a promuovere soluzioni di energia pulita in tutta la nostra attività”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “È uno dei tanti passi che abbiamo intrapreso per raggiungere i risultati, l’impatto e la sostenibilità previsti nel nostro piano strategico Dare Forward 2030.”

Stellantis si impegna a diventare il campione del settore nella mitigazione dei cambiamenti climatici, raggiungendo un’impronta di carbonio pari a zero entro il 2038, con una riduzione del 50 per cento entro il 2030. Questo accordo con Vulcan Energy segna il primo potenziale utilizzo dell’energia geotermica da parte di Stellantis per decarbonizzare e localizzare l’approvvigionamento energetico di uno dei suoi siti industriali.

“La missione principale di Vulcan è la decarbonizzazione, attraverso l’energia rinnovabile e l’approvvigionamento di litio, senza utilizzare combustibili fossili e con un’impronta di carbonio neutra”, ha affermato il dott. Francis Wedin, CEO di Vulcan. “Vulcan supporta Stellantis, il nostro più grande cliente e uno dei nostri principali azionisti, nel suo piano di decarbonizzazione delle sue attività in Europa. Sebbene continuiamo a favorire la produzione di litio e di energia geotermica nel nostro deposito di salamoia nella Valle del Reno superiore, questo progetto rappresenta un’ulteriore opportunità per espandere le nostre possibilità di sviluppo verso alcune delle aree più periferiche, supportate da partner industriali come Stellantis.”

“Sono lieto della partnership tra Stellantis e Vulcan Energy annunciata oggi”, ha dichiarato Boris Rhein, Ministro Presidente dell’Assia, Germania. “Questa è un’ottima notizia per l’Assia, che dimostra la piena compatibilità tra la protezione del clima nel nostro stato e la produzione industriale avanzata per mezzo di idee innovative.”

Questo accordo con Stellantis rafforza anche l’impatto a zero emissioni di carbonio di Vulcan sul settore europeo dei veicoli elettrici, integrando l’impronta di carbonio neutra del suo progetto Zero Carbon Lithium, creando valore per gli azionisti.