Stellantis: nuovo Direttore per Citroën France

Arrivano novità importanti dalla Francia per il gruppo Stellantis. Infatti nelle scorse ore è stato comunicato che da giorno 1° febbraio 2023, Sébastien Caron è il nuovo Direttore di Citroën France, in sostituzione di Jérôme Gautier che “si assume la responsabilità di un progetto di marketing innovativo”. Sébastien Caron riporterà a Guillaume Couzy, Country Manager di Stellantis per la Francia.

Stellantis: Sébastien Caron è il nuovo Direttore di Citroën France, in sostituzione di Jérôme Gautier

Entrato a far parte del gruppo nel 2003, Sébastien Caron (Toulouse Business School) ha iniziato la sua carriera nel commercio al dettaglio nel settore VN/UV. Dal 2005 al 2016 ha successivamente ricoperto diversi incarichi nella Distribuzione, Logistica e Commercio, al servizio del marchio Citroën in Francia. Dal 2016 al 2018 ha maturato esperienza internazionale come Area Operations Manager per Belgio e Olanda, oltre che per la Francia, per il marchio Peugeot.

Nel 2018 assume la carica di Regional Director Grand Ouest per il marchio Peugeot in Francia prima di essere nominato nel giugno 2021 Managing Director Spare Parts France per Stellantis & You Sales and Services, assumendo poi la responsabilità dell’intero perimetro Stellantis & You con 35 hub in 9 paesi, responsabile della performance e della trasformazione aziendale.

La Francia è un mercato fondamentale per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler a desso diretto a livello globale dal suo numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nelle prossime settimane dalla Francia per Stellantis.