Ferrari: i suoi clienti possono ora ricevere un modellino in scala della loro super car

I clienti che acquisteranno uno dei numerosi nuovi modelli Ferrari potranno ora ordinare anche uno squisito modello in scala della loro auto che corrisponda alle sue specifiche uniche, grazie ad Amalgam Collection. Questo rinomato produttore di automodelli ci ha già entusiasmato con repliche di classici come la Ford GT nell’iconica livrea Gulf Oil. Nelle foto è spesso impossibile distinguere le opere d’arte di Amalgam dalle auto vere, come la cura maniacale dei dettagli.

Modellini in scala perfettamente uguali per i clienti Ferrari che lo desiderano

Ora, i proprietari che acquistano una Roma, 812 Superfast, 812 GTS, Portofino M, SF90 Stradale o SF90 Spider da un concessionario Ferrari possono ordinare un modello in scala 1:8 o inferiore 1:12 che si abbini perfettamente alla loro corsa. “Abbiamo goduto di una più stretta collaborazione con la Ferrari dal 1998”, ha dichiarato Amalgam in una dichiarazione sui social media. “Quella partnership è stata ora portata a un nuovo livello di impegno con il lancio di un programma che offre un modello Amalgam su misura come opzione”.

Amalgam promette che i modelli su entrambe le scale sono garantiti per “catturare ogni aspetto delle specifiche del cliente nei minimi dettagli, pienamente supportati dai team di progettazione e specifiche della Ferrari”.

Sul suo sito web, Amalgam descrive in modo più dettagliato il processo di creazione di un modello in scala su misura. Una volta versato un deposito non rimborsabile del 50%, i clienti possono aspettarsi un tempo di consegna di circa 35 settimane, questo da solo è un indicatore dello sforzo che viene dedicato a ciascun modello di Gli ultimi modelli in scala Ferrari sono presentati su basi in fibra di carbonio e possono anche essere ordinati con piedistalli espositivi e tavolette luminose. Per i modelli 1:8, i clienti possono aspettarsi che i modellini di auto abbiano porte apribili e, se applicabile, coperchi motore apribili.

Amalgam deve ancora fornire un prezzo per questi esclusivi modelli in scala Ferrari poiché probabilmente differiranno in base alle specifiche di ciascun cliente. Tuttavia, per avere un’idea di cosa aspettarsi, la società attualmente elenca un modello in scala 1:8 della Ferrari 250 GTO per l’incredibile cifra di $ 19.495, mentre una 250 GTO su misura è attualmente in costruzione al costo di $ 28.595. Le cifre sono sicuramente elevate ma per il tipico cliente Ferrari, tuttavia, è un piccolo cambiamento e una degna aggiunta a qualsiasi vetrina o scrivania di fascia alta.