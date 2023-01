Stellantis torna al Canadian Auto Show del 2023 dopo tre anni

Stellantis tornerà al Canadian International Auto Show (CIAS) 2023 a Toronto in Ontario, il mese prossimo, dopo una pausa di tre anni, e offrirà l’esperienza fuoristrada interattiva al coperto Camp Jeep, insieme all’ultima gamma di modelli leader della categoria dei suoi marchi.

Camp Jeep arriva in Canada per la prima volta e offrirà ai partecipanti la possibilità di sperimentare le leggendarie capacità fuoristrada dei veicoli Jeep senza lasciare il salone dell’auto. I passeggeri viaggeranno a bordo dei più recenti veicoli Jeep, affrontando cinque ostacoli creati dall’uomo che mettono rigorosamente in mostra le loro impareggiabili capacità.

Al Canadian International Auto Show 2023 Stellantis protagonista con Camp Jeep

Il salone automobilistico più grande e frequentato del Canada, il CIAS ritorna di persona dopo essere stato chiuso per tre anni dalla pandemia globale di COVID-19. Lo spettacolo è aperto al pubblico dal 17 al 26 febbraio 2023 al Metro Convention Centre nel centro di Toronto.

“Stellantis è entusiasta non solo di tornare allo show floor di CIAS per mostrare i suoi ultimi veicoli, tra cui una serie di veicoli elettrici ibridi plug-in, ma anche di portare Camp Jeep a nord del confine per la prima volta”, ha affermato William Levasseur, Vice Presidente Vendite e Marketing – Stellantis Canada. “Siamo entusiasti di dare il bentornato ai canadesi e di far loro sperimentare le capacità distintive dei veicoli Jeep, tra cui una salita in montagna di quattro metri, oltre ai nostri nuovi modelli esposti per la prima volta al CIAS, tra cui l’emozionante Dodge Hornet, l’Alfa Romeo Tonale e altro ancora.”

Per la prima volta in Canada, i partecipanti al salone dell’auto possono partecipare all’esperienza interattiva Camp Jeep, un percorso fuoristrada Trail Rated, creato dall’uomo, in cui i conducenti professionisti di 4×4 consentono ai motociclisti di sperimentare le leggendarie capacità dei veicoli Jeep. L’esposizione di 1.858 metri quadrati includerà cinque ostacoli per fornire uno sguardo di prima mano alle capacità senza precedenti dei veicoli Jeep per altezza da terra, trazione, stabilità, articolazione, breakover, off-camber e sospensioni.

Camp Jeep includerà una varietà di veicoli a marchio Jeep, evidenziati dall’ibrido plug-in Jeep Grand Cherokee 4xe e Jeep Wrangler 4xe, l’ultimo dei quali è stato il PHEV più venduto in Canada nel 2022. Dal 2004, più di tre milioni di ospiti hanno sperimentato Attivazioni di Camp Jeep nei cinque continenti, in 15 paesi e 28 stati USA.

Camp Jeep sarà aperto durante tutte le ore di stampa, anteprima e pubbliche del CIAS a partire dal 16 febbraio 2023. Tutti i partecipanti idonei possono iscriversi all’esperienza direttamente sul posto e sono quindi anche registrati per il “2023 WIN YOUR WHEELS Contest” per avere la possibilità di vincere un buono del valore fino a $ 80.000 per l’acquisto o il leasing di un nuovo veicolo di Stellantis.