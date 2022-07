Tavares: ‘Stellantis è come una startup’

“Stellantis è una startup ”. Lo ha affermato il suo amministratore delegato Carlos Tavares, uno dei registi più rispettati del settore oggi, il quale in un anno è riuscito a fondere due gruppi così disparati come Fiat Chrysler e Peugeot PSA e, senza ridurre i dipendenti o chiudere stabilimenti, ha portato nel primo anno utili di oltre 13.400 milioni di euro.

Tavares vede Stellantis come una startup e spera che il suo gruppo si comporti sempre di conseguenza

“Non ci consideriamo più un’azienda ciclica. Vogliamo essere un’azienda di tecnologia automobilistica e abbiamo deciso di cambiare in modo rapido e deciso”. Le imprese cicliche sono, secondo i finanziatori, quelle imprese che sono esposte alle fluttuazioni del ciclo macroeconomico, ovvero ai periodi di espansione, recessione e ripresa tipici delle grandi industrie ed economie. E ora iniziamo a capire un po’ meglio cosa vuole dire il manager.

Stellantis è il quarto produttore di veicoli al mondo, ha sedici marchi, più di 280.000 dipendenti e ha raggiunto un fatturato di 152 miliardi di euro nel 2021. Nella sua gamma vanta aziende secolari come Fiat (1899), Peugeot (1896) o Chrysler (1920) “ se la pensiamo in questo modo siamo dinosauri”. Ma la nuova azienda è poco più di un bambino. Lo stesso Tavares sottolinea che “siamo nati il ​​16 gennaio dell’anno scorso”.

Ma il motivo principale del suo ragionamento è un altro. “A gennaio 2021, quando abbiamo visto la luce, abbiamo iniziato a pensare come una start up. I dipendenti di Stellantis hanno capito che o cambiavamo o sparivamo. E hanno deciso di cambiare. E per affrontare questa trasformazione vogliono lavorare con “altre startup per accelerare i progressi, per muoversi velocemente, perché stiamo entrando in un periodo in cui la collaborazione è ancora più essenziale. L’idea è quella di essere un’azienda tecnologica per la mobilità più resiliente”.

Tutte queste dichiarazioni sono avvenute mercoledì scorso agli “Startup Awards” di Stellantis. Premi di riconoscimento dell’eccellenza celebrati tra centinaia di start-up con cui Stellantis è impegnata, avendo già firmato più di 40 contratti di collaborazione. Per la sua gestione, Stellantis ha creato lo Startup Studio, ma anche un fondo di venture capital, Stellantis Ventures, con un investimento iniziale di 300 milioni di euro.

Alcuni dei suoi investimenti più importanti sono Factorial Energy, che sviluppa la tecnologia delle batterie a stato solido, Vulcan, focalizzato sulla produzione di litio con zero emissioni di gas serra o Archer, sviluppatore di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale.

A Tavares piace il modo dirompente in cui queste startup risolvono i problemi, la mentalità imprenditoriale e la loro agilità e velocità per andare avanti. Ma dice che Stellantis non è interessato a controllarne lo sviluppo.

“Non ci interessa il loro controllo, ma ottenere prodotti che ci diano valore. Ecco perché stiamo a una certa distanza senza interferire con i loro processi o la loro agilità. È chiaro che a un certo momento potrebbero aver bisogno di accedere a maggiori finanziamenti per fare un salto, come è successo con Aramis -uno dei leader nella vendita di veicoli online oggi in Europa- ma l’obiettivo principale è che sviluppino le loro idee”.

E per concludere le sue parole, un’affermazione che spesso si sente sulle sue labbra. “Siamo corridori, ci piace la competizione e andare veloci”.

