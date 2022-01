Stellantis finalizza il suo investimento in Factorial

Novità importanti per quanto concerne Stellantis, Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares, attraverso la sua controllata, ha completato un investimento in Factorial Energy (Factorial) nell’ambito della raccolta fondi di serie D di Factorial in collaborazione con altri investitori. Di questo investimento vi avevamo parlato alla fine dello scorso anno quando era stato effettuato l’annuncio ufficiale da parte del gruppo nato dalla fusione di PSA groupe e Fiat Chrysler Automobiles.

E’ stato finalmente finalizzato l’investimento in Factorial da parte del gruppo Stellantis

Questo finanziamento sarà utilizzato per accelerare la produzione commerciale e l’implementazione delle batterie allo stato solido di Factorial, una tecnologia molto interessante che fornisce fino al 50 per cento in più di durata della batteria rispetto all’attuale tecnologia agli ioni di litio.

Il numero uno del gruppo automobilistico, Carlos Tavares ha affermato che Stellantis si sta muovendo a tutta velocità verso l’elettrificazione con 33 veicoli elettrici già disponibili e otto veicoli elettrici a batteria che saranno commercializzati nei prossimi 18 mesi.

L’amministratore delegato dell’azienda che conta su 14 brand automobilistici ha anche aggiunto che grazie a Factorial e a tutti i loro partner, saranno rapidamente in grado di elettrificare il portafoglio di marchi attraverso soluzioni sicure, pulite e convenienti.

Ricordiamo che il gruppo Stellantis ha annunciato durante il suo EV Day di luglio 2021 il suo obiettivo di introdurre la prima tecnologia competitiva di batterie a elettroliti solidi entro il 2026. Vedremo dunque in proposito quali altre novità arriveranno dall’azienda che proprio nei giorni scorsi ha festeggiato il suo primo anno di vita. Ricordiamo infine che il prossimo 1 marzo novità importanti potrebbero arrivare su questo argomento in occasione dell’evento in cui il gruppo svelerà il suo primo piano industriale.

