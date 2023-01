Nuova Alfa Romeo 6C: tutto quello che sappiamo

Sono diversi anni che si parla del possibile arrivo di una nuova vettura sportiva di Alfa Romeo, ma il debutto non si è ancora concretizzato. Anche se, è vero che pochi giorni fa l’azienda ha lanciato sui propri social quello che sembra essere un teaser per una nuova auto sportiva, un’immagine che lascia intravedere un’auto ad alte prestazioni. A quanto pare la vettura si potrebbe chiamare nuova Alfa Romeo 6C e il suo debutto sotto forma di concept car potrebbe avvenire a breve.

Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora sulla futura concept car che si chiamerà nuova Alfa Romeo 6C

La nuova Alfa Romeo 6C sarebbe una vettura che affiancherebbe in gamma le attuali Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio, oltre alla nuova arrivata Tonale. Jean-Philippe Imparato, CEO del marchio, ha dichiarato ad Autocar che stanno già lavorando su questa vettura sportiva e la sua produzione potrebbe essere limitata. Non ha parlato del modello in particolare, ma ha confermato che la novità era in cantiere.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la nuova Alfa Romeo 6C sarà annunciata a marzo di quest’anno e che la stessa vettura sportiva non condividerà il pianale con un’altra vettura del gruppo Stellantis. Se pensiamo al suo design, possiamo restare fedeli alle parole dello stesso amministratore delegato, il quale ha affermato che avrà un “design iconico, super sexy e riconoscibile come un’Alfa Romeo a prima vista”. Sembra dunque che l’anno 2023 porterà cose interessanti all’azienda italiana.

Infine, per quanto riguarda i motori di questa futura vettura sportiva di Alfa Romeo, in molti pensano che sarà dotata del motore V6, lo stesso monoblocco biturbo da 2,9 litri della Giulia. Anche se questa è solo una speculazione. Sembra probabile che l’auto possa comunque essere lanciata anche in versione ibrida o addirittura elettrica. Vedremo dunque a proposito della nuova Alfa Romeo 6C quali altre novità arriveranno nel corso delle prossime settimane.