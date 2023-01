Ram 1500 Revolution: il CEO conferma che si tratta solo di un concept

Ram sta arrivando in ritardo rispetto agli altri costruttori di veicoli elettrici con il suo concept Ram 1500 Revolution. Ad esempio, Ford ha già iniziato a vendere l’F-150 Lightning mentre Chevrolet spera di iniziare la produzione del Silverado EV in primavera.

Il nuovo concept della casa automobilistica americana presentato al CES 2023 di Las Vegas potrebbe non assomigliare alla versione di serie, le cui vendite dovrebbero partire nel 2024.

Ram 1500 Revolution tre quarti posteriore

Ram 1500 Revolution: Carlos Tavares ha precisato che è soltanto un concept

Durante un’intervista con i media al Consumer Electronics Show di quest’anno, Carlos Tavares – CEO di Stellantis – ha dichiarato che il Revolution è ancora un concept, ma le tecnologie e la funzionalità saranno presenti nella prossima generazione. Il numero uno ha aggiunto che il concept rappresenta ciò che l’azienda vuole fare: è partito come un’idea e si è reso più fattibile in termini di capacità del powertrain.

Non è ancora chiaro quanto cambierà il concept prima di diventare un prodotto commerciale, anche se il Ram 1500 Revolution definito dovrebbe essere presentato nei prossimi mesi. Il pick-up svelato al CES 2023 era 100% elettrico, ma la casa automobilistica non ha fornito dettagli sul powertrain, le prestazioni o l’autonomia.

Tuttavia, quando entrerà in produzione, avrà qualcosa in più di una batteria: l’azienda prevede infatti di offrire un range extender, che prevede un motore a benzina che lavora in tandem con il propulsore elettrico.

L’aggiunta di un motore a benzina aiuterà il 1500 Revolution a distinguersi da quelli di Ford e Chevrolet, soprattutto per quanto riguarda la capacità di traino. Ram ha dotato il concept di numerose tecnologie che potrebbero trovare posto anche nella versione di serie, come il sistema a 800V con ricarica rapida fino a 350 kW e il controllo della trazione integrale. È meno probabile, invece, che elementi come i cerchi da 24”, gli specchietti laterali digitali e la guida autonoma di Livello 3 si troveranno a bordo della variante commerciale.

Ram 1500 Revolution

All’interno, caratteristiche come il sistema di infotainment con doppio display da 28”, i comandi al volante capacitivi e il display con realtà aumentata potrebbero essere presenti nella versione destinata al mercato.

Alla base del modello di serie del Ram 1500 Revolution ci sarà la nuova piattaforma STLA Frame di Stellantis, che consentirà di ospitare batterie con capacità comprese tra 159 e oltre 200 kWh. Ciò garantirà al veicolo elettrico di offrire un’autonomia fino a 805 km con una singola ricarica. Infine, i veicoli elettrici basati su questo pianale avranno una lunghezza compresa tra 5400 e 5900 mm.