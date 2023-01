Stellantis firma un accordo con Element 25 Limited per la fornitura di solfato di manganese

Stellantis ed Element 25 Limited annunciano la firma di un accordo di fornitura vincolante in base al quale Element 25 si impegna a fornire a Stellantis solfato di manganese monoidrato extra puro per la produzione dei suoi pacchi batteria per veicoli elettrici. Questo accordo quinquennale prevede l’inizio delle consegne nel 2026 per un volume totale di 45 kt e opzioni per estendere la durata e aumentare i volumi di fornitura.

Importante accordo tra Stellantis ed Element 25 Limited

Element 25 fornirà questa materia prima dal suo progetto Butcherbird nell’Australia occidentale e prevede di costruire un impianto di lavorazione negli Stati Uniti. Stellantis acquisirà una partecipazione azionaria in Element 25. “Il nostro impegno per la neutralità del carbonio include la creazione di una filiera virtuosa per poter soddisfare le aspettative dei nostri clienti in termini di veicoli elettrici. », spiega Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “L’offerta di veicoli elettrici che offrono un’esperienza cliente innovativa in termini di propulsione, connettività e funzionalità è al centro del nostro piano Dare Forward 2030, al fine di plasmare una mobilità sicura, pulita e conveniente.”

L’accordo firmato con Element 25 rafforza la strategia di elettrificazione di Stellantis contribuendo a garantire la fornitura sostanziale di materie prime necessarie per produrre veicoli elettrici a batteria (BEV). Il manganese è un elemento essenziale per stabilizzare i catodi delle batterie dei veicoli elettrici.

Nell’ambito del suo piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’intenzione di raggiungere il 100% delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) per autovetture in Europa e il 50% delle vendite di BEV per autovetture e veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti entro 2030. Stellantis diventerà il campione del settore nella lotta al cambiamento climatico, raggiungendo la neutralità del carbonio entro il 2038, con una riduzione del 50% entro il 2030.

Stellantis prevede di investire più di 30 miliardi di euro nell’elettrificazione e nel software proprio nel 2025, tutto il mantenimento del suo obiettivo d’essere 30% più efficace rispetto ai concorrenti in termini di rapporto di spesa in capitale e in R&S sur fatturato.

“Il supporto di Stellantis a Element 25 nel suo progetto sul solfato di manganese per batterie extra puro è un enorme riconoscimento da parte di uno dei più grandi produttori automobilistici del mondo ed è la chiave per il nostro obiettivo di diventare un fornitore a prova di futuro di solfato di manganese per batterie. materie prime per batterie al fine di soddisfare l’aumento della domanda globale. “Siamo pienamente allineati con gli obiettivi di decarbonizzazione ed elettrificazione di Stellantis, che sono tra i più ambiziosi nel settore automobilistico e ci impegniamo a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di carbonio in base a questo accordo.”

La realizzazione dell’accordo da parte delle parti nell’ambito delle condizioni del contratto è condizionata dall’esito positivo di una verifica tecnica preliminare e di uno studio di fattibilità.